Zu Besuch in einer Behindertenwerkstatt in Dakar: (von links) Helmut Buschmeyer, Dr. Paul-Hans & Dr. Ingrid Suerbaum, Annette Niermann mit ihren örtlichen Projektpartnern. Foto: Buschmeyer

Bad Iburg. Der Bad Iburger Helmut Buschmeyer engagiert sich bereits seit 2008 ehrenamtlich für Menschen in Not im Senegal. Nun war er wieder mit einer Delegation in dem westafrikanischen Land – und traf dort auf einen Promi aus Bad Iburg.