Bad Iburg. Glühweinduft und Schwaden von allerlei gebratenen und gebackenen Leckereien umwehten die alten Gemäuer des Schlosses auf der Iburg. Traditionell am ersten Adventswochenende hieß der Iburger Adventsmarkt die Besucher mit seinem mittelalterlichen Charme willkommen. Hier sind die schönsten Fotos.

