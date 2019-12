Frenetischen Applaus ernteten die Jüngsten von Katharinas Kinderchor vor allem mit „Mein kleiner Weihnachtskuschelbär“, als Solistin die sechsjährige Alexia. Foto: Rolf Habben

Bad Iburg . In guter alter Tradition bleibt der Auftakt zum Iburger Advent dem beliebten vorweihnachtlichen Chorkonzert in der St. Jakobuskirche in Glane vorbehalten. So auch an diesem ersten Adventswochenende. Ausgerichtet vom Männergesangverein Bad Iburg, sorgten weit über 100 Stimmen aus sieben Ensembles für Begeisterung.