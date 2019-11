Bad Iburg. Die Arbeiten am Turm der Fleckenskirche in Bad Iburg sind nahezu abgeschlossen. Bis zum Nikolaustag soll – eine weiterhin stabile Witterung vorausgesetzt – auch das Gerüst abgebaut sein. Die Kirche wird dann wieder geöffnet.

