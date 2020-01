Bad Iburg. Weil er vorsätzlich ohne Führerschein und betrunken mit seinem Motorroller gefahren war, hat das Amtsgericht Bad Iburg kürzlich einen 60-Jährigen Mann zu einer Geldstrafe von insgesamt 2800 Euro verurteilt.

