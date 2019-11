Bad Iburg. Nach Vorwürfen des Deutschen Tierschutzbüros gegen einen Bad Iburger Geflügelhalter hat die Staatsanwaltschaft Oldenburg ihre Ermittlungen eingestellt. Nach mehreren Prüfungen seien die Anschuldigungen der Tierrechtsaktivisten nicht haltbar.

