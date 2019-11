Brücke am Haken: Der Stahlüberbau der neuen Eisenbahnbrücke Kreuzbrink wird vom Autokran eingehoben. Foto: Petra Pieper

Bad Iburg. Die Strecke der ehemaligen Teutoburger-Wald-Eisenbahn zwischen Versmold und Ibbenbüren wird derzeit saniert. Das Einheben der Betonfertigteile und der Stahlüberbauten für die beiden Eisenbahnbrücken am Kreuzbrink und an der Schulstraße in Bad Iburg-Glane war ein toller Blickfang. Was genau gemacht wurde und wie es weitergehen soll.