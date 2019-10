Selbstgebastelte Stiftehalter aus alten Milchtüten: Das hat Zoe in ihrer Gruppe am Klima-Projekttag an der Grundschule Glane gebastelt. Doch es gab noch weit mehr in den Klassenzimmern zu sehen. Foto: Gerrit Tschierswitz

Bad Iburg. Das Kollegium der Grundschule Glane hat sich kurzfristig dazu entschlossen, einen Klima-Projekttag durchzuführen. Wir haben den Kindern über die Schulter geschaut und nachgefragt was sie schon über den Klimawandel und andere Thematiken wissen - und natürlich auch, was sie am Projekttag neues erfahren haben.