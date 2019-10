Bad Iburg. Manuel und Rafael Lipstein, Cello und Klavier, interpretierten in Bad Iburg Werke von Johann Sebastian Bach, Ludwig van Beethoven und Felix Mendelssohn Bartholdy.

Wenn das Cello wirklich singen kann, wie es immer so schön heißt, dann ist es eigentlich nur konsequent, mit einer Arie zu beginnen. Manuel Lipstein hat sich für sein Konzert in Bad Iburg „Es ist vollbracht“ aus Bachs Johannes-Passion bearbeitet. Warum gerade diese Arie? Sein Bruder und Klavierpartner Rafael erklärt, Beethoven habe sie im ersten Satz seiner A-Dur Cellosonate in der Durchführung zitiert, welche die beiden jungen Musiker danach spielen. Tatsächlich gibt es da eine kurze Episode, in der ein Motiv an Bachs Arie erinnert, unklar ist allerdings, ob das wirklich ein Zitat ist. Zu Beethovens Lebzeiten ist keine Aufführung der Johannes-Passion belegt, freilich könnte er die Arie dennoch gekannt haben, jedenfalls hat er sich intensiv mit Bach beschäftigt.

Kraftvoll, stürmisch, imposant

Wie auch immer, die Gebrüder Lipstein interpretieren Beethoven im extremem Gegensatz zu Bach, imposant und kraftvoll, mit viel Vibrato und ausgesprochen turbulent. Bei Beethoven mag eine solche Interpretation heute Konsens sein, nicht unbedingt aber beim dritten großen „B“ in diesem Konzert, bei Bartholdy. Doch dessen zweite Cellosonate gerät mindestens ebenso stürmisch: Die Funken fliegen, und selbst das Adagio klingt höchst expressiv. Das Duo der Brüder zeigt sich auch hier ohne Tadel, sie spielen eben offenbar nicht das erste Mal miteinander.

Dass für Manuel Lipstein hier technisch noch lange nicht Sense ist, beweist er mit dem virtuosen Feuerwerk in einer „Ungarischen Rhapsodie“ von David Popper. Nein, dass dieser Bursche erst gerade mit dem Abi durch ist, wie Veranstalter Timo Maschmann eingangs sagt, sollte man wirklich kaum glauben.