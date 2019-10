Am Grenzstein zwischen Bad Iburg und Lienen am Postdamm treffen sich Niedersachsen und Westfalen jedes Jahr im Oktober zu einem fröhlichen Beisammensein. Foto: Heimatverein Lienen

Bad Iburg/Lienen. Am kommenden Sonntag, 13. Oktober, findet um 11 Uhr wieder das Treffen am Grenzstein am Postdamm an der Lienener Ortsgrenze zu BAd Iburg - oder genauer: zu Glane/Ostenfelde - statt. Das Treffen kann inzwischen auf eine jahrzehntelange Tradition zurückblicken.