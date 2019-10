Am Sonntag, 13. Oktober, fährt passend zum Römermarkt in Lengerich der „Teuto-Express“ mit seinen Personenwagen der 1920er und 1930er Jahre letztmalig in diesem Jahr von Bad Iburg in Richtung Lengerich-Stadt. Foto: Osnadampf

Bad Iburg. Am Sonntag, 13. Oktober, fährt passend zum Römermarkt in Lengerich der „Teuto-Express“ mit seinen Personenwagen der 1920er und 1930er Jahre letztmalig in diesem Jahr von Bad Iburg in Richtung Lengerich-Stadt.