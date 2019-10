Bad Iburg. Vielleicht fühlt sich mancher um ein bis zwei Jahrhunderte in der Zeit zurückversetzt, wenn am Trachtentag 150 Mitwirkende aus ganz Niedersachsen in Glane zu einem bunten Programm unter dem Motto „Tracht und Tanz“ einladen. Mit Averbecks Hof, Begegnungsstätte und Heimatmuseum zugleich, hat der niedersächsische Trachtenverband eine würdige Kulisse gefunden.

Der Glaner Heimatverein als Hausherr und Gastgeber übernimmt dabei die Versorgung mit Erbsensuppe, Bratwürstchen, Kuchen sowie Heiß- und Kaltgetränken. Um das Wetter macht man sich keine allzu großen Sorgen: Die große Diele sowie der Speicher des Heimatmuseums und ein Zelt vor dem Eingang bieten auch bei Regen Platz genug. Nur die Hauben dürfen nicht nass werden, denn die kunstvoll gefältelten Plissees auf den Häuptern der Mädchen und Frauen sind durch Zuckerwasser oder Eiweiß in Form gehalten. Meist handelt es sich bei der Kleidung um Rekonstruktionen, die kostbaren und empfindlichen Originale werden nur noch im Museum gezeigt.

Sonderausstellung und Seminar

So eröffnet zum Trachtentag im Speicher eine Sonderausstellung mit regionalen Trachten und Hauben, die der Glandorfer Heimatforscher Professor Franz Jostes im 19. Jahrhundert gesammelt hat. In seinem „Westfälischen Trachtenbuch“ beschreibt er ausführlich und mit detailreichen Illustrationen von Johannes Gehrts die Gewänder. Aktuelle Forschungen zum Wirken Professor Jostes stellt Frau Dr. Lena Krull vom Historischen Seminar der Westfälischen Universität Münster in einem Vortrag um 13.45 Uhr vor. Die Hauben, Leihgabe des Osnabrücker Kulturgeschichtlichen Museums, sind bis Mitte November in Glane zu sehen.

„In einer Tracht kann man lesen wie in einem Buch“, das sagt Marion Meyer zu Drehle, stellvertretende Vorsitzende des Landestrachtenverbandes Niedersachsen. Es gibt Gewänder für die verschiedenen Lebensstufen, für Ledige und Verheiratete, für Witwen oder Trauernde. Bei den Hauben der Meller Frauen zeigt die Tracht sogar die Konfession an: evangelische tragen die Bänder lang, katholische hochgebunden. Wer mehr über Trachten wissen möchte, kann sich unter hbrocke@l-t-n.de auch noch für das Trachtenkundeseminar am Samstag anmelden.

Schaulaufen und Tanzen

Über 120 Trachtengruppen sind im Niedersächsischen Trachtenverband organisiert. Sieben von ihnen werden den Trachtentag mitgestalten. Traditionell beginnt er mit einem Gottesdienst, denn meistens war es der Kirchgang, für den man sich besonders schmückte. So werden in der St. Clemenskirche im Bad Iburger Schloss um 10.15 Uhr schon Trachtenträger zu bewundern sein. Mit einem Sektempfang und Grußworten ab 11.30 Uhr auf Averbecks Hof geht es dann weiter. Um 12.30 Uhr beginnt das Rahmenprogramm mit Tanzauftritten, Trachtenpräsentationen und Gesang. Man kann sich über alte Handarbeitstechniken informieren und Vorträgen zuhören. Um 14 und 16 Uhr gibt es Führungen durch die Ausstellung, und um 15 Uhr präsentieren sich die Bewerber zur Tracht des Jahres 2020, die alle zehn Jahre aus Niedersachsen kommt, wenn dort turnusgemäß wieder der deutschen Trachtentag ausgerichtet wird. 2010 wurde die aufwendige Oesterten-Tracht aus dem Schaumburger Land ausgewählt, bei der das Anziehen ungefähr eine Stunde in Anspruch nimmt. Auch diese Tracht wird am Sonntag in Glane zu sehen sein.

Der Trachtentag endet um 17 Uhr mit einem gemeinsamen Abschlusstanz, und, so Marion Meyer zu Drehle, jeder ist herzlich eingeladen, mitzutanzen.