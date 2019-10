In 60 Jahren Zustelldienst für die NOZ zweimal die Erde umrundet CC-Editor öffnen

Seit 60 Jahren stellt Elisabeth Haunhorst zuverlässig in Glane die Tageszeitung zu. Für die Gebietsbeauftragte der NOZ Medien Sandra Daumeyer ist die Zustellerin der "absolute Glücksgriff". Foto: Horst Troiza

Bad Iburg . Zuverlässig sorgt Elisabeth Haunhorst seit 60 Jahren dafür, dass für die Leser der Neuen OZ in Glane und den angrenzenden Bauerschaften das Frühstück morgens ungetrübt bleibt und sie ihre Zeitung in der Hand halten können. Die unerschütterliche Zustellerin hat in dieser Zeit während ihrer Arbeit die Strecke zurückgelegt, die zwei Erdumrundungen entspricht.