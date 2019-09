Bad Iburger Bürgerentscheid: Gute Argumente hätten gereicht

Die Bürger haben entschieden: Bad Iburg behält seine drei Grundschulen. Foto: Michael Gründel

Bad Iburg. Das Quorum ist erreicht, die Entscheidung deutlich. Glückwunsch an alle, die hart für den Erhalt der drei Grundschulen gekämpft haben, in Diskussionen, auf reichlich Papier und ganz besonders in den sozialen Medien – für die Kinder, denen vermutlich alle Beteiligten auf beiden Seiten beste Bedingungen zum Großwerden und Lernen wünschen. Jetzt kann in Rat und Stadtverwaltung hoffentlich wieder zielgerichtet gearbeitet werden.