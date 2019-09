Aktion „Toter Winkel“ in Bad Iburg CC-Editor öffnen

Ein Dutzend Schüler verschwindet samt Lehrerin im "Toten Winkel". Foto: Grundschule am Hagenberg

Bad Iburg. In Bad Iburg nahmen jetzt Schüler der dritten und vierten Klassen der Grundschule am Hagenberg am vom "Round Table" organisierten Projekt "Toter Winkel" teil.