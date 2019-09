Bad Iburg. Mit einer Aktionswoche wollen die Nachbarn des kleinen Wiesentals ihr unberührtes Stück Natur retten.

Mit frisch gepresstem Apfelsaft, selbst gebastelten Holzlöffeln und Liedern rund um die Natur starteten die Nachbarn des kleinen Wiesentals in Ostenfelde am Freitagnachmittag ihre Aktionswoche für die Schöpfung. Sie wollen den Bad Iburgern zeigen, wie wertvoll das kleine Tal inmitten der Siedlung ist, denn die Fläche, die früher auch mal als Grünabfallsammelstelle genutzt wurde, ist Natur pur und die muss geschützt werden, finden die Nachbarn rundherum. Vor allem in Zeiten, in denen weltweit für den Klimaschutz protestiert wird, will man zeigen, dass es auch im Kleinen vieles gibt, was beschützt werden muss.

Zentraler Punkt der Woche ist der Tisch mit den Früchten der Natur, der zum Probieren und zum Teilen einladen soll. Jeder sei herzlich willkommen, hier auch ein paar Früchte aus dem eigenen Garten hinzulegen, damit alle anderen Besucher davon kosten können. Die ganze Woche werden noch zahlreiche Aktionen die Nachbarn und alle, die sie unterstützen wollen, zusammen bringen. Und jedes Mal will man auch gemeinsam singen.