Bad Iburg. Es ist ein unangenehmes Thema, das sagt Susanne Kirchhoff, Direktorin des Amtsgerichtes Bad Iburg, ganz offen: Betreuung. Aber es kann jeden ganz plötzlich betreffen, und deshalb ist Aufklärung nötig.

Landesjustizministerin Barbara Havliza hat deshalb – eine Premiere – den ersten niedersachsenweiten Tag des Betreuungsrechts für kommenden Montag ausgerufen. Das Amtsgericht Bad Iburg beteiligt sich mit einem Markt der Möglichkeiten ab 15.30 Uhr, Podiumsgesprächen, und die Ministerin hat sich für 16.45 Uhr angesagt.

Tag des Betreuungsrechtes Programm des Tages 15.30 Uhr, beim Markt der Möglichkeiten informieren Ameos-Klinikum, Sozialdienst katholischer Frauen, die Betreuungsstelle des Landkreises, der Seniorenbeirat und das Amtsgericht.

Um 16 Uhr beginnt ein Podiumsgespräch zum Thema ehrenamtliche Betreuung, unter anderem mit Margarete Maier. Ein zweites Podiumsgespräch ab 17 Uhr dreht sich um Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung. Wer sich bei den Podien einen Platz sichern möchte, kann sich anmelden: agibg-poststelle@justiz.niedersachsen.de oder Tel. 05403 7302113. Spontanbesuche sind möglich.

Rechtliche Betreuung – darum geht es am Montag im Amtsgericht – treffe nicht nur alte Menschen, betont Susanne Kirchhoff. Auch jüngere Menschen können auf eine rechtliche Vertretung angewiesen sein, zum Beispiel nach einem Unfall oder aufgrund einer psychischen Erkrankung. Betreuer kümmern sich dann um die Finanzen, Fragen der medizinischen Versorgung, um Behörden- oder Wohnungsangelegenheiten.

Für etwa 1300 Betreuungen ist das Amtsgericht Bad Iburg zuständig. Es gibt Profi-Betreuer. Aber ohne ehrenamtliche Betreuer wie Margarete Maier wäre die Aufgabe nicht zu bewältigen. Die Rothenfelderin hat sechs Menschen, um deren Angelegenheiten sie sich kümmert. Das Fachliche, die Buchführung oder Antragsstellungen im Interesse ihrer Klienten zum Beispiel, fällt der gelernten Bankkauffrau nicht schwer. Aber sie legt daneben Wert auf das Persönliche. „Ich versuche Zeit mit ihnen zu verbringen, ein bisschen zu quatschen. Dazu habe ich als Ehrenamtliche natürlich mehr Zeit als die Berufsbetreuer.“

Ihr macht der Umgang mit Banken oder Ärzten im Interesse ihrer Klienten viel Spaß. Was sie als Ehrenamtliche für dieses Engagement zurückbekomme, sei mit Geld nicht zu kaufen. Nicht nur die Betreuten selbst seien dankbar. Meist sei auch das Verhältnis zu den Angehörigen entspannt und freundlich. Maier: „Die Schwägerin eines von mir betreuten Herrn fand das so gut, dass sie in einer Betreuungsverfügung mich als ihre Betreuerin eingesetzt hat.“ Daraus wird aber wohl nichts mehr, weil Margarete Maier nach 20 Jahren ihr ehrenamtliches Engagement langsam zurückschrauben möchte. Als Großmutter warten neue Aufgaben in der Familie auf sie. Ähnlich ergeht es auch anderen, ohnehin ist der Bedarf an Freiwilligen auf dem Gebiet groß.

Susanne Kirchhoff will den Tag des Betreuungsrechtes deshalb auch dazu nutzen, Menschen, die an diesem Ehrenamt interessiert sind, über die Rahmenbedingungen, Aufgaben, Vorbereitung, Schulung und Hilfen zu informieren sowie andere Fragen zu beantworten, und hofft auf große Resonanz am Montag im Schloss.