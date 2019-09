Bad Iburg . Das Aktionsbündnis „JA-Stimme für unsere Grundschulen“ bekräftigte in zwei Veranstaltungen in dieser Woche in Bad Iburg seinen Standpunkt. Zusammengefasst: Kernsanierung und Erhalt der bestehenden Schulen sind nicht nur billiger, sondern auch pädagogisch besser.

Sanierung und damit Erhalt der bestehenden drei Grundschulen oder Neubau einer Grundschule am zentralen Standort? Die Kontroversen um das Schicksal der Iburger Grundschulen gingen kurz vor dem Bürgerentscheid am 29. September in die nächste Runde. Das Aktionsbündnis „JA-Stimme für unsere Grundschulen“ hat jetzt in zwei Informationsveranstaltungen ihren Standpunkt deutlich gemacht. Eine erste fand am Dienstagabend mit etwa 130 Besuchern im Saal Tovar in Glane statt, ihr folgte eine zweite am Mittwochabend in der Gaststätte Fischer-Eymann in Bad Iburg, die sich alsbald als zu klein erwies.



1578 Bad Iburger hatten sich mit ihrer Unterschrift für die Durchführung eines Bürgerentscheids zur Zukunft der drei Grundschulen ausgesprochen. Mit Plakatierungen im gesamten Stadtgebiet, wie zu besten Wahlkampfzeiten, verschafften sich Gegner und Befürworter des Erhalts aller drei Schulstandorte unübersehbar Aufmerksamkeit. Vier Referenten hatte das Aktionsbündnis jetzt aufgeboten. Die Moderation hatte die Journalistin Neele Oetken vom Radio ffn.



Zum Themenfeld Finanzen stellte Ratsherr Bernhard Heringhaus (WBG) mit Blick auf die Werbekampagnen im Ort klar, man stimme nicht über eine zentrale Grundschule ab, sondern nur darüber, ob saniert oder kernsaniert werde. Das in Aussicht genommene Grundstück für den Neubau am Gymnasium stehe nur zum Teil im Eigentum der Stadt, weitere Flächen seien Erbbaugrundstücke, die eine Einigung mit der Klosterkammer erforderten. Auch sei das Einvernehmen mit dem Landkreis zu suchen, der über die Nutzungsrechte verfüge. Erbbauzins für eine neue Grundschule müsse angesetzt werden, gleichzeitig laufe der Erbbauzins für die Grundschule am Hagenberg weiter.

Die Abrisskosten für alle drei Grundschulen bezifferte Heringhaus mit 700.000 Euro. Die Aufwendungen für den Neubau einschließlich einer benötigten Turnhalle schlügen nach Berechnungen mit 17,1 Millionen Euro zu Buche, dem gegenüber betrage nach seinen Schätzungen der Sanierungsaufwand lediglich 12,4 Millionen Euro.

Timon Weingarten, Architekt in der öffentlichen Bauverwaltung der Bundesländer Rheinland-Pfalz und Niedersachsen, zuständig für den Bereich Projektsteuerung und Bauleitung mit Schwerpunkt Sanierung und Umbau öffentlicher Gebäude, verdeutlichte die anstehenden Prozesse und Phasen in Planung und Bauausführung von der Grundlagenermittlung über Ausschreibung bis zur Vergabe.

Beim Brandschutz für die Grundschule in Glane sei man bereits in Vorbereitung zur Vergabe. Seit 2013 sei nach Feststellung der Mängel nichts passiert, dem Landkreis müsse man daher dankbar sein für dessen Androhung der Schließung. Der Umbau könne auch problemlos während des Schulbetriebes, gegebenenfalls auch durch zeitweilige Verlagerung einzelner Klassen in Container, durchgeführt werden. Unter Gesichtspunkten der Nachhaltigkeit sprächen alle vorhandenen ökonomischen und ökologischen Potentiale für den Erhalt der Grundschulen.

Pädagogische Aspekte führten Simone Steffen, Sprecherin des Aktionsbündnisses, und Maria Werner, Lehrerin am Gymnasium Bad Iburg, ins Feld. Aktuell habe man in den drei Grundschulen 19 Klassen, bei einer Zusammenlegung würden sie auf 16 Klassen reduziert. Zudem würden drei Vollzeitstellen für Lehrer wegfallen. Für den Erhalt der Grundschulen sprächen daher kleinere Klassengrößen, mehr Vollzeitlehrer, eine bessere Lehrer-Kind-Relation, verbesserte Möglichkeiten der Inklusion sowie bessere Bildungschancen.

Werner warnte nachdrücklich, die Schließung der Grundschulen führe zu einem „Exitus des dörflichen Lebens und des Vereinslebens“. Sie plädiere für „kurze Wege für kurze Beine“ und rief dazu auf, „sparen Sie nicht an den Kindern“. Im Anschluss entwickelte sich eine lebhafte Diskussion, an der auch die Schulleiterinnen der Grundschule Glane, Ute Zimmermann und der Grundschule Ostenfelde, Elisabeth Otten teilnahmen.