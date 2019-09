Bad Iburg. Mit seinem leidenschaftlichen Vortrag der Werke von Felix Mendelssohn Bartholdy und Maurice Ravel eröffnete das junge Cheng Quartet die neue Saison der Iburger Schlosskonzerte.

Der Klang ist mehr als kraftvoll, und das junge Streichquartett im Iburger Rittersaal spielt wahrhaftig mit großer Emphase. Einige Schluchzer und angeschliffene Töne sind zur Zeit eigentlich eher unmodern, doch letztlich tut der hemmungslos emotionale und zupackende Zugriff Mendelssohn Bartholdys jugendlich ungestümem Quartett op. 13 gut, denn es wirkt leidenschaftlich, fesselnd und aufwühlend. Technisch gesehen ist zwar nicht alles ganz hundertprozentig, doch das kann ja noch kommen, und wird durch die ungestüme Art mehr als wett gemacht - die sollten sich die jungen Musiker unbedingt bewahren. Das Cheng Quartet besteht aus vier Taiwanesen, die seit ihrem Studium in Amsterdam ansässig sind und gerade erst in ihre Laufbahn starten, das Konzert in Bad Iburg ist ihr Deutschland-Debüt.

Knappe Mittel

Benannt nach den beiden Schwestern Hui-Wen und Wan-Ru Cheng an den Geigen, gehört das Cheng Quartet zu den noch wenig bekannten Ensembles, die Timo Maschmann für die neue Saison nach Iburg eingeladen hat, denn wiederum strebt er eine Mischung aus jungen, aufstrebenden und bereits bekannten Künstlern mit exzellentem Ruf an. Zu ersteren gehört etwa das Siresa Trio, mit dem die Saison im kommenden Mai enden wird, zu den Stars gehören der Pianist Oliver Kern und wie bereits im letzten Jahr die Geigerin Tanja Becker-Bender, die erneut mit ihrem Klavierpartner Péter Nagy nach Iburg kommt. „Die Messlatte soll hoch liegen“, so der Veranstalter.

Sein Problem dabei sind freilich äußerst knappe Mittel, hohe Gagen kann er nicht bezahlen. So kann er bekannte Künstler momentan nur durch jahrzehntelange Bekanntschaften bekommen und versucht darüber hinaus, an Fördergelder zu gelangen. Ein weiteres Problem ist der zuletzt etwas schwächelnde Zuspruch des Publikums. „Wir bleiben da im Moment auf einem Level“, meint Timo Maschmann, das allerdings ist eher niedrig, etwa 30 bis 40 Zuhörer sind am Sonntag da. Natürlich muss das Ziel sein, die Besucherzahlen zu steigern, doch Timo Maschmann gibt sich optimistisch: „Wir schaffen das schon.“

Überraschung zum 400. Konzert

In die laufende Saison fällt auch das 400. Konzert der Reihe, und als kleine Überraschung ist zu diesem Anlass das Ensemble Cembaless eingeladen, das Barockmusik spielt. Sonst eher selten in dieser Reihe, aber „wir haben uns das jetzt mal getraut.“ Vor diesem Konzert im Februar, ausnahmsweise an einem Samstag, wird Dr. Susanne Tauss eine Einführung und Anekdoten zu den Bildern im prachtvollen Rittersaal geben, dann gibt es einen kleinen Umtrunk.

Das Cheng Quartet setzt den Eröffnungsabend unterdessen mit Maurice Ravels Streichquartett fort, in dem die Musiker mit vielen klanglich brillanten Soli und einem wahrhaft furios gespielten Finale aufwarten. Dann folgen noch zwei hübsche Kleinigkeiten aus ihrer Heimat Taiwan, auch wenn die gar nicht sonderlich fremdartig klingen und man sie, zumindest im Gewand des Streichquartetts wohl kaum dort verortet hätte: Ein sehr melodisches Liebeslied und ein temperamentvoller Tango.