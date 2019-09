Grundschule Glane in Bad Iburg. Foto: Thomas Osterfeld

Bad Iburg . "In der öffentlichen Debatte um den Erhalt der drei Bad Iburger Grundschulen nutzt Bürgermeisterin Annette Niermann in unzulässiger Weise ihr öffentliches Amt um die Wahlberechtigten zu veranlassen mit Nein zu stimmen." So lautet der Vorwurf von FDP, WBG und Bürgerentscheidsinitiative. Annette Niermann weist den Vorwurf zurück.