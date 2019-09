Bad Iburg. Die Oktoberfest-Saison rund um Osnabrück lief auf Hochtouren: Zum 15. Mal fand die Wiesn-Gaudi in Bad Iburg am vergangenen Wochenende statt. In einem bayrischen Festzelt des Gasthauses zum Dörenberg feierten rund 2500 Besucher zu traditionell bayrischer Musik in Dirndl und Lederhosen bis in die frühen Morgenstunden.

Ob Junggessellenabschied, Geburtstagsfeier oder einfach aus Spaß am Feiern: Die Bad Iburger Wiesn-Gaudi wurde auch in diesem Jahr wieder zahlreich von Jung und Alt besucht. „Die Karten des Vorverkaufs sind alle weg", so Gastwirt und Veranstalter Holger Bäumker. In dem 800 Quadratmeter großen bayrischen Festzelt ging es schon am frühen Abend mit dem Fest los. Rund 20 Freunde und Nachbarn des Gastwirtes halfen zuvor beim Zeltaufbau und bei der Zubereitung der Speisen.

Trachten und Schuhplattler

Mit dabei waren auch in diesem Jahr wieder die „Stürzlhamer" und die „Elbacher Trachtler & Goaßlschnalzer“ aus Oberbayern, die für gute Stimmung sorgten. Beim Einmarsch der „Elbacher Trachtler & Goaßlschnalzer“ schallte Blasmusik durch das blau-weiß geschmückte Festzelt und auch die Tische bebten. Um 19.15 Uhr hieß es dann zum ersten Mal offiziell: „Die Gläser hoch!" Es dauerte nicht lange bis die Besucher ihre Maß hochstemmten und sich zu der Musik der „Stürzlhamer" beim Nachbarn einhakten, hin- und herschunkelten und die bayrischen Lieder textsicher mitsangen. Der leere Platz vor der Bühne wurde schnell von den Gästen als Tanzfläche genutzt. Für eine Atmosphäre wie in Bayern sorgten auch die zwischenzeitlichen Vorführungen der lauten Goaßlschnalzer, Schuhplattler und Holzhacker, die teilweise zwischen den Besuchern auf den Tischen standen.

Ein Gefühl wie in Bayern

Auch kulinarisch wurde einiges geboten: Von Brezen und belegten Semmeln bis hin zur deftigen Schweinshaxe. Serviert wurden die bayrischen Schmankerl von original oberbayrischen Festbedienungen. Doch nicht nur das traditionelle Essen lockte die Besucher an. Hauptgrund des Besuchs der Wiesn-Gaudi in Bad Iburg sei bei den meisten Gästen aber die authentische Stimmung gewesen. Anja Baumann kam extra aus Bremen angereist: „Ich bin heute zum ersten Mal mit dabei und fühle mich als wäre ich in Bayern. Die Leute stehen ja schon auf den Bänken und klatschen mit". Gefeiert wurde in Bad Iburg bis in die frühen Morgenstunden.

Auch im nächsten Jahr wieder

Auch im nächsten Jahr wird es die Bad Iburger Wiesn-Gaudi im Gasthaus zum Dörenberg wieder geben. „Weil die Nachfrage in diesem Jahr so groß war, haben wir uns dazu entschlossen, die Tickets für 2020 ab sofort in den Vorverkauf zu stellen", so Bäumker. Stattfinden wird die Wiesn-Gaudi in Bad Iburg dann vom 11. bis 13. September 2020 im Gasthaus am Dörenberg.