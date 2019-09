Warum an der Digitalisierung kein Weg vorbei führt und wie deren Umsetzung konkret aussehen kann, erklärte Lars Kleuckling in seinem Vortrag einer Informationsreihe der Wirtschaftsförderung des Landkreises Osnabrück Wigos. Foto: Claudia Sarrazin

Bad Iburg. Warum Firmen nicht an der Digitalisierung vorbeikommen, und warum „wir wollen da jetzt auch mal was in Socialmedia machen“ keine Erfolgsstrategie ist, erklärte Lars Kleuckling am Mittwochmorgen in einem Vortrag der Reihe „Digitalisierung konkret!“ Dazu hatte die Wirtschaftsförderung des Landkreises Osnabrück (Wigos) in Bad Iburg eingeladen.