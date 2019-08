Schüler der Realschule Bad Iburg gestalteten jetzt das Wasserwek-Häuschen an der an der Ecke Hagener Straße/Robert-Hülsmann-Straße. Foto: Stadt Bad Iburg/Susanne Pohlmann

Bad Iburg. Das kleine Häuschen des Wasserwerks an der Ecke Hagener Straße/Robert-Hülsmann-Straße wurde bislang immer wieder von Sprayern beschmiert. Dagegen wollte der Bad Iburger Bauamtsleiter Reinhard Fühner etwas tun. Mit Unterstützung des Stadtrats gab es dann eine Anfrage an die Realschule. Kunstlehrerin Claudia Voß nahm zusammen mit den 9. Klassen die Aufgabe an.