Bad Iburg. Vor 255 Jahren erwarb das damals kleine und unbedeutende Kirchspiel Glane das Marktrecht. Seitdem gibt es ihn – den Glaner Markt. Darauf war die Bevölkerung unglaublich stolz und eröffnete jedes Jahr den Markt mit einem urtypischen Umzug, der von der Marktkommission angeführt und von den Trommlern begleitet wurde.

„Damals ging der Markt nur einen Tag lang und es war ein Wochentag“, erzählt der stellvertretende Bürgermeister Hannes Geesen. Das Herz des Marktes war der Handel und der Verkauf von landwirtschaftlichen Produkten und Handwerkskunst.

Mit der Zeit hat sich der Markt zu einem Volksfest gemausert. Kleintiere, landwirtschaftliche Produkte und Handwerkskunst gibt es immer noch, aber auch fliegende Händler mit allerlei Nippes, verschiedene Karussells, ein großes kulinarisches Angebot, Bierbuden und Flohmarktstände. Die bunte Mischung des Marktes wurde eingerahmt von einem abwechslungsreichen Rahmenprogramm.



Eines haben sich die Glaner erhalten und das ist das Antrommeln des Marktes. Samstagmorgen um 10 Uhr zogen Bürgermeisterin Annette Niermann und ihr Stellvertreter Hannes Geesen mit drei Trommlern aus den Ortsteilen Sentrup, Visbeck und Ostenfelde durch die Straßen. Die Herren kamen standesgemäß im schwarzen Frack mit Zylindern auf dem Kopf, die Bürgermeisterin trug eine landestypische Tracht. Die Gruppe marschierte von der Kirche zum Brunnen auf dem Thieplatz, auf dem eine Trommler-Statue thront zur Brennerei Schürmeyer. Abends gegen 18 Uhr ging es beim Abtrommeln den gleichen Weg wieder zurück.

Zwischendurch und am Sonntag unterhielten unter anderem das Blasorchester Borgloh, der Spielmannszug der Feuerwehr Glane, die Sudendorfer Heimatkapelle und der MGV Neo Glane das Publikum in den Straßen. Es gab Live-Musik von den Wollis, sowie von Kelsey und Heino, Musik von der Showdisco Starlight und eine Tanzeinlage von der Tanzschule Albrecht.

Am Samstagmittag fand der Hau-den-Lukas-Wettbewerb statt, in dem Ratsmitglieder und Vereinsvorstände gegeneinander antreten mussten. Bei 30 Grad Außentemperatur kamen die Herren ganz schön ins Schwitzen. Sieger wurde nach einem spannenden Stechen Martin Bitter, einer der Trommler. Seit 1984 wird der Gewinner mit einem Baum belohnt, den er in seinem Ortsteil pflanzen darf. Der Baum geht also dieses Jahr nach Sentrup. „Es ist unser zweiter Baum“, erzählte Bitter. 1991 sei in Sentrup schon einer gepflanzt worden.

Anschließend fand der Wettbewerb der Vereine statt. Darunter die Ostenfelder Bergfreunde, das Landvolk, die Schützen und der TuS Glane. Sieger wurde bei den Männern der Wanderverein Teutoburg, bei den Frauen die Damen des Schützenvereins.

Am Nachmittag baute die Feuerwehr schließlich die Wasserrinne für das 3. Glaner Entenrennen auf. Bürgerinnen und Bürger konnten im Vorfeld eine oder mehrere der durchnummerierten Enten kaufen und nach eigenem Geschmack gestalten. Viele Enten wurden ins Rennen geschickt. Es gab drei Durchgänge, bei denen jeweils die ersten beiden und die letzten beiden Enten aus dem Poll herausgenommen wurden. Der vierte Durchgang mit zwölf Enten entschied das Rennen. Die Siegerente gehörte dem DRK-Kindergarten Bad Iburg, der damit 250 Euro gewonnen hat.

Wie in jedem Jahr waren auch dieses Mal wieder einige neue Akteure mit von der Partie. So zum Beispiel Holger Döpke aus Warmsen, der mit seinen Kettensägen Figuren aus Baumstämmen herausarbeitet. So entstehen Eulen, Adler, oder Fische, aber auch alle möglichen anderen Figuren. Beim Glaner Markt konnten Interessierte den Schnitzer, der ausschließlich mit Motorsägen arbeitet, in Aktion bewundern.

Neu dabei war auch Nico White von der Kanin-Hop-Gruppe E67 Osnabrück West. Er ließ seine Kaninchen über kleine Hindernisse springen und erklärte, wie man die Kuscheltiere dazu bringt, in einem Parcours zu laufen. „Man brauch besonders aufgeweckte und aktive Kaninchen“, machte er deutlich, dass so ein Sport nicht mit jedem Langohr zu machen ist. „Und dann muss man das eine finden, das richtig Bock auf Springen hat.“