Das neue City-Mobil beim Dienstantritt (v.l.): Gudrun Heuer, Annette Niermann, Marion Marx, Thomas Timpe, Jörg Buchloh, Sabine Hochhäuser und Norbert Schröder. Foto: Stadt Bad Iburg

Bad Iburg. Der Service „City-Mobil“ bietet allen Menschen, vor allem aber auch den Patienten in den Reha-Kliniken Dörenberg-Klinik und Sonnenhof die Möglichkeit, schnell und bequem an zentrale Punkte in der Innenstadt Bad Iburgs zu gelangen.