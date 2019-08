Bad Iburg. Autorin und Malerin Dr. Erika Heyde blickt auch in ihrem neuen Buch tief in sich und in andere hinein mit einigen Denkanstößen.

Ihr ganzes Leben lang konnte sie als Pädagogin ihren Blick für die Vielfältigkeit des menschlichen Daseins und Denkens schärfen. Kaum im Ruhestand nutzt sie ihre Erfahrungen und ihr Wissen, jedoch vor allem auch ihre tiefe Liebe zu ihren Mitmenschen, um in kleinen Geschichten, Anekdoten und Gedichten diese Beobachtungen zu Papier zu bringen.

Daraus entstanden mittlerweile eine ganze Reihe Bücher, die allesamt auch von Erika Heyde mit ihren Bildern illustriert wurden, denn das Malen und Zeichnen ist ihre zweite Leidenschaft. Mit zahlreichen Ausstellungen erhielt sie auch in dieser Hinsicht als Künstlerin große Anerkennung. Für die Autorin Heyde ist es wichtig, in ihren Texten den Balanceakt zwischen Nachdenklichkeit und Humor, zwischen Gefühl und Verstand, zwischen Fantasie und Wirklichkeit zu schaffen. Sie schaut dabei nicht nur auf andere und auf Erlebtes, auch der Blick tief in sich hinein wird zugelassen.

Verleger Alfred Büngen sieht gerade auch in ihrer Lebenserfahrung einen wichtigen Aspekt für die Qualität ihrer Werke: "Erika Heydes Texte haben eine besondere Tiefe, aber auch Leichtigkeit. Sie wirft einen besonderen Blick auf die menschlichen Facetten." Und dabei müsse man als Leser auch mal um die Ecke denken, denn die Texte geben mit einem Augenzwinkern auch so manchen Denkanstoß.



Ihr neues Buch "Zwischen wohlig und wehmütig - Menschliche Facetten" stellt die ehemalige Lehrerin aus Osnabrück am Sonntag, 25. August, um 11 Uhr im Vortragsraum der Dörenberg-Klinik in Bad Iburg vor. Ihr zur Seite steht dann auch Verlagsleiter Alfred Büngen. Der Eintritt ist frei, die Bücher können erworben werden. Den Erlös dieser Buchpremiere kommt wie in den Jahren zuvor wieder Kindereinrichtungen in Bad Iburg zugute. Auch das ist für Erika Heyde eine Herzensangelegenheit.