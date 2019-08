Bad Iburg. Die Realisierung eines neuen NABU-Amphibienschutzprojekts ist gesichert. Die Haarmann-Stiftung Umwelt und Natur, sowie die Stiftung der Sparkassen im Landkreis Osnabrück fördern das Projekt zu gleichen Teilen mit insgesamt fast 10.000 Euro.

Jedes Jahr zur Amphibien-Wanderzeit im Frühling hört das Telefon beim NABU nicht mehr auf zu klingeln. „Können Sie helfen?“, fragen Bürger, die ungesicherte Amphibien-Wanderstellen und totgefahrene Frösche entdeckt haben. Da der NABU Osnabrück e.V. die nötigen Hilfskapazitäten in so großem Umfang alleine nicht stellen kann, ruft er jetzt das Projekt „Amphibienschutz durch bürgerschaftliches Engagement“ ins Leben.

„Was im Frühjahr 2018 und 2019 in Bad Iburg so gut geklappt hat, soll nun auch auf andere Gebiete im Landkreis Osnabrück übertragen werden“, plant Andreas Peters, Vorsitzender des NABU Osnabrück. In Bad Iburg führte gemeinsamer Einsatz verschiedener Institutionen zum Schutzerfolg: Nachdem die Stadt Bad Iburg das Material für den Fangzaun an der Bergstraße am Freden stellte, übernahm die Jugendfeuerwehr den Aufbau der Zaunanlage. Nun mussten noch Leute gefunden werden, die das tägliche Aufsammeln der Amphibien übernehmen. Die waren durch Aufrufe des NABU schnell gefunden. Vom NABU fachlich eingewiesen, sammelten sie nicht nur, sondern konnten ihre tierischen Funde auch bestimmen und der Naturschutzorganisation wichtige Informationen zur Dokumentation und Erfassung der Amphibienbestände liefern. „Die Artengruppe der Amphibien ist relativ übersichtlich. Man muss kein Biologe sein, um nach kurzer Schulung Erdkröten, Teich- und Bergmolche oder Grasfrösche zu erkennen“, berichtet Andreas Peters.

Nach dem Bad Iburger Modell sollen nun landkreisweit vergleichbare Kooperationen initiiert und vom NABU koordiniert werden. Informationen zu problematischen Amphibien-Wanderstellen, sowie ehrenamtliche Helfer werden ab jetzt für den Frühling 2020 gesucht. „Toll dass dieses Projekt verschiedene Aspekte wie Naturschutz, Umweltbildung, Artenerfassung und auch Ansporn zu bürgerschaftlichem Engagement verbindet“, lobt Ralf Hellige, Geschäftsführer der Stiftung der Sparkassen im Landkreis Osnabrück. Antonius Fahnemann, Vorstandsvorsitzender der Haarmann-Stiftung nickt zustimmend: „Das Amphibienschutzprojekt passt zu unserem Satzungszweck, der Förderung von Landschafts-, Tier- und Naturschutz und Umweltbildung. Mit unserem Stiftungsvermögen von sechs Millionen Euro fördern wir verschiedene Initiativen vor allem im Landkreis Osnabrück, aber auch über dessen Grenzen hinaus, wie zum Beispiel die Vernetzung von Insekten-Lebensräumen in Borgholzhausen“. Beide Stiftungen lassen jeweils 4575 Euro einfließen.

Zunächst konzentriert sich das Schutzprojekt des NABU auf die kommende Amphibiensaison. „Aus den, von den Bürgern gemeldeten Stellen, werden wir die fünf mit dem dringendsten Handlungsbedarf angehen“, erklärt Andreas Peters. Langfristiges Ziel sei es, die Einzelprojekte ab dem zweiten Jahr selbstorganisiert durch die Beteiligten fortführen zu lassen, beziehungsweise mit dann geringerem Betreuungsaufwand durch den NABU weiter zu begleiten und an noch mehr Wanderplätzen im Landkreis aktiv zu werden. Durch Straßen und Baugebiete werden die Wanderrouten vieler Amphibien zerschnitten. Der Weg zum Erreichen ihrer Laichgewässer wird an vielen Orten durch Straßenverkehr zur tödlichen Gefahr für die schutzbedürftigen Tiere.

Kontakt für die Meldung von Gefahrenstellen für Amphibien: NABU Osnabrück e.V., Telefon: 0541/589184, E-Mail: nabu-os@osnanet.de.