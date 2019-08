Teilnehmer der Führung auf der Aussichtsplattform des Baumwipfelpfades. Foto: Rolf Habben

Bad Iburg. „Im Frühtau zu Berge“, so der deutsche Text zur Melodie eines schwedischen Wanderlieds, ging es am Samstag zu früher Stunde im Waldkurpark nicht, in die Höhen des Baumwipfelpfades auf der Suche nach der vielfältigen Vogelwelt gleichwohl.