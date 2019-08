Die Polizei sucht Zeugen zu einem Unfall auf einem Parkplatz eines Drogeriemarktes am Samstagabend in Bad Iburg. Symbolfoto: Michael Gründel

Bad Iburg. Eine 44-jährige Mercedes-Fahrer hat am Samstag um 18.15 Uhr auf dem Parkplatz eines Drogeriemarktes an der Straße Fuchsbreite in Bad Iburg vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen weißen Hyundai beschädigt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Dabei entstand ein Sachschaden von rund 8500 Euro. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise.