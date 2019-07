Bad Iburg. Über eine bunte Blumenpracht freuen sich momentan wahrscheinlich die Täter, die nach Angaben der Polizei in der Nacht zu Dienstag an einer Bad Iburger Eisdiele zwei Blumenkästen gestohlen haben. Für die Eisdielenbetreiber gab es dagegen einen eher unbefriedigenden Ausgleich.

Mit sommerlichen Blumen hatten die Betreiber des Cafés die Straßenfront ihres Ladens an der Großen Straße geschmückt, um ihren Kunden ein sommerliches Ambiente zu bieten. Doch die Pflanzenkübel erweckten offenbar nicht nur das Interesse von Eisliebhabern: Unbekannte ließen laut Polizei zwei der Blumenkästen in der Nacht zu Dienstag mitgehen. Im Gegenzug stellten sie einen ähnlichen Blumenkasten mit verblühten Pflanzen am Tatort ab.

Die Polizei sucht nun nach Hinweise zu diesem kuriosen Diebstahl und nimmt diese unter der Telefonnummer 05403/2285 entgegen.