Bad Iburg. Mit flotten Songs und viel Temperament brachte der Glaner Männerchor MGV Neo die Iburger City zum Singen und Swingen. Am Handwerkerbrunnen präsentierte der Chor unterhaltsames und anspruchsvolles.

Als aus dem traditionsbewussten MGV Harmonie Glane ein kleiner Chorableger namens Neo hervortrat, waren viele skeptisch. Man wollte jünger sein, ein modernes Repertoire präsentieren und so auch attraktiv sein für Chornachwuchs. Jetzt, einige Jahre später, zeigt sich, das hat bestens geklappt.

Viele Besucher

Der MGV Neo Glane begeisterte beim Bad Iburger SommerKulturGenuss Freunde und Fans, aber auch viele Besucher, die sich ganz spontan das kleine Konzert am Handwerkerbrunnen nicht entgehen ließen. Dazu schleckte man an seinem Eis oder ließ sich Kaffee und Kuchen schmecken. Perfekt untermalt von den Liedern des jung gebliebenen Männerchors, der mittlerweile 25 Sänger zu bieten hat und unter der Leitung von Jens Niemann, der auch die Klavierbegleitung übernahm, ein abwechslungsreiches, modernes und gar nicht so typisches Chor-Liederrepertoire präsentierte.

Breites Repertoire

Da gab es bekannte und unbekanntere Songs beispielsweise von Helene Fischer, aber auch echte Evergreens wie "Ich bin wieder hier" von Marius Müller-Westernhagen oder "Du spieltest Cello" von Udo Lindenberg. Hier und da gab es dann mit einem Augenzwinkern auch kleine Textänderungen mit Bezug auf Glane.

Niemann, der humorvoll die Moderation übernahm, erklärte, dass man gemeinsam immer wieder auf der Suche nach neuen Liedern sei, die nicht typische Chorstücke sind. Für Inspiration gibt es dabei keine Grenzen, sogar im Osnabrücker Zoo sei man fündig geworden. Heraus kam ein wirklich beschwingter Dschungelbuch-Hit vom Affen King Louie "Ich wär so gern wie du", bei dem dann auch viele Zuschauer fröhlich mitsangen. Neben den Gute-Laune-Songs gab es auch Anspruchsvolles wie beispielsweise den "Logical Song" von Supertramp.



Die Zuhörer jedenfalls haben es genossen.