Bad Iburg. Mit viel Musik und Unterhaltung fanden die Glaner Schützen ihren neuen König mit großem Gefolge.

Auch wenn nicht alles so glatt lief wie gewünscht, blickt der Schützenverein Glane auf ein erfolgreiches und harmonisches Schützenfestwochenende zurück. Die Probleme waren dann auch schnell gelöst. Zum einen musste man beim Kränzen in ganz Glane auf den ungebetenen Gast Eichenprozessionsspinner aufpassen, denn Schützenkränze ohne Eichenlaub sind undenkbar. Zum anderen galt es für die große Party am Samstagabend auf die Schnelle eine neue Band zu finden, da die eigentlich engagierten Musiker kurzfristig am Freitag absagen mussten. Am Ende waren die fünf routinierten Musiker, die man gefunden hatte, die aber vorher noch nie miteinander gespielt hatten, der absolute Hit. Die Stimmung im Festzelt hätte nicht besser sein können, da waren sich alle einig.

Genauso super lief auch das Kinderschützenfest am Samstag, in das die Glaner Schützen so viel Engagement und Herzblut gesteckt hatten. Es hatte sich gelohnt, bei nicht mehr so hohen Temperaturen hatten die Kinder riesigen Spaß sowohl auf dem Festplatz wie auch mit dem Kinderliedermacher Heiner Rusche im Zelt.

Am Sonntag gab es dann den traditionellen Festumzug durch Glane, an dem auch zahlreiche Gastvereine aus Bad Iburg und aus den Nachbargemeinden teilnahmen. Mit dabei als musikalische Unterstützung nicht nur am Sonntag war der Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr Glane und das Blasorchester Borgloh.





Nach einem spannenden Königsschießen und 463 Schüssen auf den widerspenstigen Adler hatte der Schützenverein Glane einen neuen König. Am Ende entschied bei den letzten Dreien im Wettbewerb das kleine Quentchen Glück. König Markus I. Westermeyer wird in der Saison 2019/2020 begleitet von Königin Sabine I. Schulenburg. Das Kronprinzen-Paar sind Florian Huber und Melissa Bindczeck. Den Hofstaat bilden Simone und Frank Hutzel, Susanne und Guido Laurenz, Daniela und Tobias Obermeyer zusammen mit Kerstin Rosemann, Horst Kleine-Albers, Christiane Weber und Stefan Schulenburg.

Auch die Jugend konnte den Thron neu besetzen. Kinderkönig ist Henry Wesseler, dem als Kinderkönigin Anna Zurmühlen zur Seite steht. Der Kinderhofstaat besteht aus Lara Kolkmeyer, Lasse Nauber, Paula Winter und Leon Hülsmann.

Am Ende tanzten vor und nach der Proklamation des neuen Königspaares nicht nur der Hofstaat auf Stühlen und Tischen, während das Blasorchester nochmal richtig einheizte. Vereinspräsident Daniel Große Albers nutzte den Anlass, um Pfarrer Kraienhorst Dank zu sagen für seine Verbundenheit mit den Schützen. Mit Bedauern müsse man akzeptieren, dass er ab Oktober eine neue Gemeinde übernehmen werde. Allerdings wolle man bis dahin nochmals eindringlich darauf hinarbeiten, dass an Festtagen oben am Kirchturm auch die grün-weiße Schützenfahne wehe, nicht nur die der Gemeinde, des Bistums und des Papstes. Ein Projekt, dass man umgehend angehen werde.