Bad Iburg . Der Rosengarten unter dem Einstiegsturm des Bad Iburger Baumwipfelpfades bot den passenden Rahmen die Übergabe der Leitung der Rosenfreunde Osnabrück-Münster: Der Garten mit seinen neun Hochbeeten, der verschiedene Sorten der Königin der Blumen mit Gemüse und Kräutern vereint, entstand auf Initiative der Rosenfreunde zur Landesgartenschau 2018.

Die Rosenfreude Osnabrück-Münster sind ein Freundeskreis in der der Deutschen Gesellschaft Deutscher Rosenfreunde, die sich seit mehr als 100 Jahren der Rose widmet. In den zwölf Jahren, die der hiesige Freundeskreis besteht, organisierten die passionierten Rosengärtner zahlreiche Aktionen für Austausch und Weiterbildung rund um die Rose. Die größte Aufgabe, der sie sich stellten, waren Entwurf, Bepflanzung und Pflege des Iburger Rosengartens in der Achse des Jagdschlösschens Freudenthal – mit Unterstützung der Landesgartenschaugesellschaft. Bislang leitete die Bad Iburgerin Elisabeth Harting den Freundeskreis, am Anfang dieser Woche gab sie die Aufgabe weiter.



Beeindruckende Rosenpracht

„Ich bin sehr froh und glücklich darüber, dass der Freundeskreis unter der Leitung von Frau Harting sich der Gestaltung eines Rosengartens auf dem Laga Gelände nur wenige Monate vor der Eröffnung im April 2018 angenommen hat!“, so die Bad Iburger Bürgermeisterin Annette Niermann. „Die Rosenpracht war im letzten Jahr schon beeindruckend, doch wie sich der Garten in diesem Jahr präsentiert, ist eine wahre Wonne“, schwärmte sie. Der Garten sei „ein großartiges Geschenk für unsere schöne Stadt Bad Iburg.“

Engagement und Herzblut

„Mit viel Engagement und Herzblut hast Du an der Planung, Bepflanzung und Pflege des Iburger Rosengartens mitgewirkt“, dankte Hubert Tiemeyer, der neue Leiter des Freundeskreises, Harting. Und er kündigt mit Blick auf die neue Outdoorküche an: „Wir wollen die Rose häufig ‚zu Tisch bitten‘ und entsprechende Speisen und Getränke anbieten.“ Auch musikalische Veranstaltungen sollen im Rosengarten durchgeführt werden.

Detailwissen bei Rosen- und Gartenliebhabern

Diese ehrenamtliche Tätigkeit habe sie „immer bereichert“ und ihr vor allem Begegnungen mit außergewöhnlichen Menschen, mit Garten- und Rosenliebhabern geschenkt, sagte Elisabeth Harting. „Ich war immer wieder erstaunt, wie viel Detailwissen bei den Rosen- und Gartenliebhabern zusammen kommt.“ Sie freue sich, dass der Freundeskreis „mit frischem Geist und neuen Ideen weiter bestehen kann“. Ebenso hoffe sie auf neue Akzente bei der Arbeit. „Der Freundeskreis hat nun mit dem neuen Rosengarten in Bad Iburg einen festen Standort gefunden, den sie ehrenamtlich auch künftig pflegen werden.“