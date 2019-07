Bad Iburg. Geballte Automobil Nostalgie versammelte sich jetzt in Bad Iburg. 17 liebevoll gepflegte Karossen aus längst vergangenen Zeiten als echte Hingucker gaben sich am Uhrenmuseum ein Stelldichein. Hintergrund war das 28. Internationale Ibbenbürener Schnauferl-Treffen.

Dieses sei „sozusagen das Vorauskommando des Schnauferl-Treffens“, erläutert Organisator Heinz Elfers von den „Freunden historischer Fahrzeuge Ibbenbüren/Tecklenburger Land“. Die Oldtimer seien seit Dienstag in der Region und besuchen auf ihren Tagestouren über jeweils rund 100 Kilometer Museen, Schlösser und sonstige Sehenswürdigkeiten. Die Teilnehmer kommen vornehmlich aus Deutschland, der Schweiz und aus den Niederlanden. Das eigentliche Schnauferl-Treffen findet dann am kommenden Wochenende in Ibbenbüren statt.







Als das älteste Fahrzeug war diesmal ein „De Dion-Bouton Typ J“ aus dem Baujahr 1902 angekündigt. Die Karosse scheiterte aber an der bergigen Landschaft des Holperdorfer Tals und musste unterwegs wegen technischer Probleme pausieren und sich schließlich abschleppen lassen. Das fiel im Konvoi der sonstigen betagten Karossen am Uhrenmuseum aber nicht weiter auf, denn selbst das jüngste Gefährt, ein „Lokomobile Typ M“ stammt aus dem Jahre 1916.





Zusammen mit ihrem Bruder Dirk war auch die Präsidentin des „Pionier Automobilen Club Nederland“, Nell Verstoop, mit ihrem Ford Baujahr 1914 unterwegs. Angereist sind die beiden aus Aarlanderveen in der Nähe von Rotterdam. Schon ihr Vater sei vor 28 Jahren Teilnehmer des Schnauferl-Treffens gewesen: "Da lag es für uns nahe, in seine Fußstapfen zu treten. Wir fahren mit unseren alten Fahrzeugen immer sehr gemütlich durch die Lande und genießen die Umgebung.“





Anzeige Anzeige





Peter Taschenmacher, Betreiber des Uhrenmuseums hatte dagegen alle Hände voll zu tun, um das Gelände und die wenigen Parkplätze vor seinem Museum und dem Rathaus im Vorfeld freizuhalten. Neben einer gemütlichen Kaffeepause war das Ziel der Oldtimer vor allem sein Museum mit der großen Sammlung alter mechanischer Autouhren aus den Jahren 1950 bis 1970.

Im Anschluss brachen die Oldtimerfreunde zu ihrer Rückfahrt im Konvoi in Richtung Heimatmuseum Ladbergen auf.