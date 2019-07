Bad Iburg. „The Rallye Across Europe“ - 16 Tage Abenteuer pur verheißt eine ungewöhnliche Rallye quer durch Europa. Mit dabei: Burkhard Winninghoff mit seinem Teampartner Tom Klein. Nicht nur über Stock und Stein, aber ohne Autobahn und GPS geht es auf der 20-Nations-Rallye über 7500 km durch 20 europäische Länder.

Mit der Startnummer 30 sind die beide Piloten seit Samstag unterwegs: Start - und später auch Ziel - der Rallye ist Bremen. In den kommenden Wochen geht es teilweise abseits asphaltierter Straßen durch große Teile Europas - und alles ohne Navi, nur mit Straßenkarten bewaffnet. Winninghoff ist zwar schon einmal eine Rallye gefahren und hatte erste Erfahrungen sammeln können, wie er erzählt. Trotzdem für beide ist diese Europatour Neuland und ein ebenso unbekanntes wie spannendes Abenteuer.



Alles außer Autobahnen

Das detaillierte Reglement der Veranstalter „20nations“ sieht unter anderem vor, dass die Fahrzeuge älter als 20 Jahre sein müssen. Das erfüllt Winninghoffs Geländewagen der Marke Mercedes Benz der G-Klasse. Damit geht es zu-nächst über die Benelux-Länder nach Frankreich, dann über die Alpenländer via Italien durch den gesamten Balkan bis ans Schwarze Meer und weiter über Ungarn, die Slowakei, Polen und Tschechien zurück nach Bremen - insgesamt 20 Länder in gut zwei Wochen. Auf der gesamten Route sind Autobahnen ein absolutes „no go“ und deshalb tabu.

Nicht nur fahren, auch spenden

Auf einer Rallye wie dieser, außerhalb des normalen Tourismus Land und Leute auf eine ganz andere und persönliche Weise kennenzulernen, war für beide Anreiz zur Teilnahme. „Wir machen das aus Abenteuerlust und aus Spaß an der Freude“, verraten die Rallyefahrer. Bei der Rallye geht es aber nicht nur um den Spaßfaktor allein. Sie dient auch und nicht zuletzt wohltätigen Zwecken. Dafür sind laut Reglement Spenden von mindestens 555 Euro je Team für eine gemeinnützige Organisation zu sammeln und nachzuweisen.

Winninghoff und Klein haben sich entschieden, ihre von etlichen Sponsoren aus privater Hand und von Unternehmen der heimischen Wirtschaft eingesammelten Spendengelder in Höhe von 1200 Euro den Freiwilligen Feuerwehren Bad Iburgs und Lienen mit je 600 Euro zu übergeben.









Anzeige Anzeige

Übernachten im Dachzelt

Jedes Team erhielt zum Start ein detailliert ausgearbeitetes Roadbook mit allen relevanten Infos zu den Ländern, der Strecke und diversen Tages- und Sonderaufgaben. Jede Tagesetappe wird im Roadbook zwar durch Empfehlungen zur Übernachtung abgerundet, „übernachten werden wir aber in unserem Dachzelt“, erzählen die beiden. „Wir sind bestens vorbereitet auf alle Unwägbarkeiten während der Rallye“. Neben einem umfangreichen Ersatzteilpaket haben sie auch Dinge des täglichen Lebens mit im Gepäck. Daneben waren etliche Vorarbeiten erforderlich wie der Einbau eines Regalsystems im Innenraum, einer Front-Seilwinde sowie geländetaugliche Räder. Auch Kühlboxen und ein Notstromaggregat seien mit an Bord: "Falls wir außerhalb von Campingplätzen übernachten müssen", erläutert Winninghoff.

Wieder daheim...

Am 21. Juli müssen alle Teams wieder in Bremen einlaufen. Die Auswertung aller Teilnehmer und die Siegerehrung erfolgen direkt nach der Zielankunft. Entsprechend der Platzierung gibt es Pokale und Urkunden zu gewinnen. Aus hiesiger Region sind neben einem Bohmter Team auch die „Hüggelzwerge“ aus Hasbergen unter deren Motto „Born to be vorn“ gestartet.