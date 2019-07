Bad Iburg. Der Schützenverein Glane ist ein junger Verein und da stehen Kinder und Jugendliche ganz klar auch beim Schützenfest im Fokus.

Nicht nur am Sonntag, sondern am gesamten Schützenfestwochenende in Glane gibt es jede Menge Angebote für kleinere und größere Kinder. Am Samstag geht es mit einem feierlichen Umzug zusammen mit den Mitgliedern des Kinderkönigshauses vom Glaner Thie zum Schützenplatz. Jedes Kind bekommt eine Überraschungstüte und kann dann an allen Spielangeboten kostenlos teilnehmen. Dabei wird sicherlich wieder die Kistenrollbahn der Hit sein. Dazu warten noch Kinderkarussel und Hollywood Star-Karussell auf die jungen Besucher, genauso wie Pommes und Zuckerwatte. Währenddessen findet das Kinderkönigsschießen statt, bei dem der neue Kinderkönig gesucht wird. Am Sonntag nach der feierlichen Kinderproklamation geht es dann richtig ab auf dem Kinderschützenfest. Als besonderen Stargast haben die Organisatoren von der Trommlerwache Glane den bekannten Kinderliedermacher Heiner Rusche gewinnen können. Der tritt um 16.45 Uhr im Festzelt auf. Mehrfach wurde er für seine CDs und Konzerte in ganz Deutschland ausgezeichnet und ist als Kinderliedermacher ein echter Top-Act. Der Präsident des Schützenvereins Glane, Daniel Große Albers ist als junger Vater begeistert davon, dass sein Verein so viel Zeit und eine ansehnliche Summe Geld in das Kinderschützenfest investiert: "Wir sind ein junger Verein und viele unserer Mitglieder haben Kinder, die sich freuen, wenn auch sie mit uns mitfeiern können." Und da gibt es dann auch für die ganz kleinen Schützen einen echten Sandkasten, eine Hüpfburg, das Entenangeln und Dosenwerfen. Kinderkönigin Emily Grove und ihr Hofstaat freuen sich schon darauf, alle Kinder aus Bad Iburg, Glane und darüber hinaus begrüßen zu dürfen.