Bad Iburg. Klangschöne Harmonien verzauberten mit zarter Andacht in der Bad Iburger Schlosskirche St. Clemens: Das Vokalensemble „con Passione“ bot Psalmvertonungen und Loblieder auf den Sommer, die Sonne und ihren Schöpfer dar.

„Con Passione“ – das sind 15 Sängerinnen und Sänger aus dem gesamten Osnabrücker Land und Nordrhein-Westfalen, die über erhebliche Entfernungen hinweg die Liebe zur geistlichen Vokalmusik eint. Ohne einen Dirigenten, stattdessen mit untereinander wechselnder Leitung gaben sie diese Liebe in der Schlosskirche weiter. Dazu stellte das Ensemble ein Programm zusammen, das kleine Perlen der Musikliteratur von Schweden bis Schlesien und vom Barock bis zur Moderne zu einer Stunde voller Gänsehaut-Momente verband.

Schwedischer Sommer

Schon die ersten Harmonien ließen dabei aufmerken: In zarter und gleichwohl raumfüllender Klarheit stieg der „Sommarpsalm“ des 1982 verstorbenen schwedischen Komponisten Waldemar Ahlén aus der Stille empor. Als romantische, andächtig dargebotene Ode an den Sommer erhob sich die schwedische Volksweise „I denna Ljuva Sommartid“. Im Mittelpunkt des Konzertes aber standen Psalmvertonungen verschiedener Epochen. Denn Komponisten jeder Zeit ließen sich von den biblischen Psalmen zu Werken von bewegender Ausdruckskraft inspirieren.

Zu einem präzise phrasierten Dialog zwischen Frauen- und Männerstimmen avancierte dabei Heinrich Schütz‘ Vertonung von „Die Himmel erzählen die Ehre Gottes“. Im 19. Jahrhundert verband Anton Bruckner Phrasen der Psalmen 37 und 88 zu dem kurzen, aber eindrucksvollen Werk „Os justi“. In ein emphatisches Crescendo kleidete das Vokalensemble dabei die „Worte der Weisheit“. In betonender Wiederholung sank die „Lex Dei“, das Gesetz des Herrn“, in die Herzen der Zuhörer.

Höchste Lagen

Als bewegendes Klanggemälde begeisterte auch die Vertonung von „Justus ut palma florebit“ durch Johann Baptist Hilmer. Solistin Stefanie Lübbers ließ dabei die „Zedern des Libanon“ mit unaufdringlicher Klarheit bis in den höchsten Lagen fast sichtbar vor den Augen der Zuhörer emporwachsen. Ob mit nachdrücklicher Emphase im „Beati quorum“ von Charles Villiers Stanford oder in der zauberhaften, wie ein Sonnenaufgang aus zartestem Pianissimo aufsteigenden Melodie der „Northern Lights“ des norwegischen Gegenwartskomponisten Ola Giejlo: Stets begeisterte „con Passione“ mit feinsinniger Dynamik und einem tiefen Empfinden für das Wesen der Kompositionen.

Einen niveauvollen instrumentalen Akzent setzte „con-Passione“-Sänger Prof. Franz-Josef Rahe, Diözesanbeauftragter für Kirchenmusik, an der Orgel mit dem Präludium und Fuge e-Moll von Nicolaus Bruhns. Die mit lang anhaltendem Applaus erbetene Zugabe sorgte noch einmal für Gänsehaut pur in der keineswegs kühlen Schlosskirche: Das bekannte „Bleib bei uns, Herr“ kleidete die Liebe zur geistlichen Vokalmusik erneut in Harmonien von außergewöhnlicher Schönheit.