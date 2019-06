Bad Iburg. Unter dem Motto „AbiTurbo 12 Jahre Vollspeed“ haben 98 Abiturienten im Gymnasium Bad Iburg (GBI) in lockerer und entspannter Atmosphäre im vollbesetzten Pädagogischen Zentrum des GBI ihren Abschluss gefeiert. Die Abiturienten Jana Schlingmeier und Matthias Högemann erreichten die Abi-Traumnote 1,0.

Schulleiterin Christiane Schneider rief die Abiturienten dazu auf, „mit offenen Augen durch die Welt zu gehen, für Überzeugungen einzustehen und sich als Mutmacher für die Freiheit und Autonomie des Menschen einzusetzen". Schulelternrat Udo Bröskamp unterstrich die Bedeutung des Tages, „mit dem die Abiturientia für einen weiteren erfolgreichen Bildungs- und Lebensweg das nötige Rüstzeug erworben habe“.

Weitere wichtige Runden werden folgen

Rene Strothmann griff in seiner Elternrede das diesjährige Abi-Motto „AbiTurbo 12 Jahre Vollspeed“ und bezog sich auf die Autorennen in der Formel 1 im Motorsport, mit dem Abitur hätten die Schüler ein wichtiges "Qualifying" erfolgreich abgeschlossen, weitere wichtige Runden würden aber noch folgen. Max Beermann blickte in seiner Schülerrede stellvertretend für seine Mitschüler mittels Fotos auf gemeinsame Erlebnisse auf Kursfahrten und besondere Aktivitäten wie Abiband-Konzert und Abitheater („In love with Shakespeare“) zurück.

Abi-Notenschnitt 2,48

Insgesamt 98 Abiturienten und 5 Absolventen mit Fachhochschulreife erhielten abschließend aus der Hand ihrer Fachlehrer und Tutoren ihr begehrtes Abschlusszeugnis. Oberstufenkoordinator Andreas Rörsch konnte einen Abi-Notenschnitt von 2,48 vermelden.

25 Mal die 1 vor dem Komma

25 Abiturienten hätten „eine Eins vor dem Komma“, betonte Rörsch, was spontan einen großen Applaus herausforderte.

Jana Schlingmeier und Matthias Högemann mit 1,0-Abi

Jahrgangsbeste waren mit einer Abschlussnote von 1,0 Jana Schlingmeier und Matthias Högemann. Eine ganz besondere persönliche Note erhielt die Zeugnisverteilung dadurch, dass jeder Absolvent mittels Beamer mit Namen und Foto, seiner Zukunftsvision und seiner liebsten Schulerinnerung auf großer Leinwand vorgestellt wurde.

Schulabgänger können "GBI Alumni Verein" beitreten

Von Wehmut war verständlicherweise zumindest an diesem Tag von den Abiturienten nichts zu spüren. Ganz verloren gehen die Schulabgänger dem GBI ohnehin nicht. "Wer will, kann dem ,GBI Alumni Verein' beitreten, der den laufenden Kontakt zwischen Gymnasium, seinen ehemaligen Schülern, Lehrern und Mitarbeitern pflegt", sagte Schulleiterin Schneider am Rande der Abifeier.

Der unterhaltsamen Feier angemessen waren auch die musikalischen Beiträge des Schulorchesters unter der Leitung von Barbara Tiemann, Hakuna Cantate sowie der Abiband des GBI. Der Feier vorangegangen war am Nachmittag ein Gottesdienst in der St. Jakobus Kirche in Glane.