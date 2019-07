Medien-Experten-Tag an der Grundschule Glane CC-Editor öffnen

Mit großer Begeisterung werden Lernspiele auf dem Tablet von den Jüngsten geübt. Foto: Rolf Habben

Bad Iburg . Um auch die Jüngsten fit für die Zukunft zu machen und an die neuen Medien heranzuführen, haben im Rahmen einer AG zehn Dritt- und Viertklässler der Grundschule Glane am Freitag ihren Medien-Experten-Tag gestaltet, an dem alle Schüler der vier Jahrgänge teilnahmen.