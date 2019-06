Bad Iburg. Jetzt liegen 1608 Unterschriften für das Bürgerbegehren zum Erhalt der drei Bad Iburger Grundschulen Glane, Ostenfelde und Am Hagenberg sowie der drei Turnhallen vor. Damit, so die Initiatoren, sei der Bürgerentscheid zur Frage nur noch Formsache.

"Weniger als eine Woche nach Beginn der Unterschriftensammlung für das Bürgerbegehren zum Erhalt und Sanierung der drei wohnortnahen Grundschulen konnte das notwendige Quorum von 907 Unterschriften von wahlberechtigten Bad Iburgern übersprungen werden, um so einen Bürgerentscheid herbeizuführen", schreibt Simone Steffen für die Initiative. Den Initiatoren sei es mit der Unterstützung vieler weiterer Helfer gelungen, 1608 Unterschriften zu sammeln und damit die letzte Hürde auf dem Weg zum Bürgerentscheid zu nehmen. Sobald die Unterschriften von der Stadtverwaltung geprüft wurden, ist innerhalb von drei Monaten ein Bürgerentscheid durchzuführen. Zuvor hatte der Verwaltungsausschuss der Stadt Bad Iburg bereits grünes Licht für das Bürgerbegehren gegeben.



„Der Rückhalt unter unseren Mitbürgern für unsere Sache ist riesig. Wir wussten zwar, dass wir mit viel Unterstützung rechnen können. Der tatsächliche Zuspruch ist aber wirklich überwältigend“, freut sich Jens Holtmeyer, einer der drei Initiatoren des Bürgerbegehrens. Gemeinsam mit Simone Steffen, Nicolai Tzschoppe und weiteren Mitstreitern setzt er sich für den Erhalt der drei Grundschulen und ihrer Kernsanierung ein.

Für den Erhalt der drei Schulen spricht aus Sicht der Bürgerinitiative, dass die Geburtenzahlen der vergangenen Jahre höher waren als zuvor prognostiziert. Auch sei ein Neubau einer Grundschule mit Sporthalle mindestens so teuer wie eine Kernsanierung der drei bestehenden Grundschulen und Turnhallen. Außerdem stärke der Erhalt der drei Schulen mit drei Sporthallen den Vereinssport sowie alle Ortsteile und sorge für eine hohe Lebensqualität in Bad Iburg, so die Bürgerinitiative.

Bürgerentscheide sind den Bad Iburgern bekannt. Bereits über die Durchführung der Landesgartenschau hatten sie direkt entscheiden können – und mit ihrem klaren „Ja“ den Weg für eine Erfolgsgeschichte geebnet. Wie auch bei der Entscheidung über die Landesgartenschau streben die Initiatoren Informationsveranstaltungen in den verschiedenen Stadtteilen an, die seinerzeit durch den Förderverein organisiert wurden. „Unser Ziel ist es, dass alle Bürgerinnen und Bürger gut informiert ihre Entscheidung treffen können. Wir sind davon überzeugt, dass wir gute Argumente für unser Anliegen haben“, so die Initiatoren.