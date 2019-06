Naturerlebnisse der besonderen Art bot die 46. Sternwanderung des Heimat-bundes Osnabrücker Land, hier die Teilnehmer der Wandergruppe 1 auf der 5 km langen Route. Foto: Rolf Habben

Bad Iburg. „Drei-Hütten-Tour, Blüsenpatt und Kneipp to go – Wandern im Iburger Wald macht alle froh“ – so lautete das Motto der 46. Sternwanderung des Heimatbundes Osnabrücker Land (HBOL), die in und um Bad Iburg am Wochenende zu bewältigen war.