Bad Iburg. Bei bundesweiten und europaweiten Wettbewerben in Englisch und Mathe belegten die Iburger Realschüler sehr gute Platzierungen. In allen Jahrgängen kamen einige Schüler unter den tausenden von Teilnehmern unter die ersten Hundert, manche landeten nur knapp hinter der Top 10.

Die Bad Iburger Realschüler haben sich bei Wettbewerben, an denen zum einen Schulen aus ganz Europa und zum anderen aus ganz Deutschland teilgenommen haben, beeindruckend gut geschlagen. Das wurde mit einer feierlichen Übergabe von Urkunden, Medaillen und kleinen Geschenken noch vor den Sommerferien entsprechend gefeiert. Von Schulleiter Dirk Jansen und Lehrerin Annette Gödde, die die Wettbewerbsteilnahme organisiert hatte, gab es dann auch noch einen ganz persönlichen Dank für die tolle Leistung.

Beim Englisch-Wettbewerb "The Big Challenge", bei dem Wortschatz, Grammatik, Phonetik und Landeskunde abgefragt wurden, nahmen in ganz Europa rund 630.000 Schüler teil, allein aus Niedersachsen über 8300 Realschüler. Umso beeindruckender die Platzierungen der Iburger Schülerinnen und Schüler. In den 5. Klassen belegten die Plätze 1 bis 3 Tyrese Cocker, Emily März und Svea Bialkowski. In den 6. Klassen auf Platz 1 Milana Krivolapov, den Platz 2 machten Gia-Quyen Tran und Bogdan Reich und den Platz 3 Moritz Niebrügge. Im Jahrgang 7 auf Platz 1 Katharina Wolf gefolgt von Leon Gottwald und Anton Schöley, im Jahrgang 8 platzierten sich Maike Polak auf Platz 1 und belegte landesweit sogar den 13. Platz ihres Jahrgangs, Platz 2 teilten sich Julius Schulten und Maximilian Herdt, gefolgt von Marvin Schulte. Und im 9. Jahrgang auf Platz 1 David Vojnickij, Platz 2 Julia Barfus und Platz 3 Joana Kniest.

Der Mathe-Wettbewerb "Känguru" fand bundesweit in diesem Jahr zum 25. Mal statt und es nahmen 960.000 Schülerinnen und Schüler von 11.800 Schulen in Deutschland teil. Die 113 Bad Iburger Teilnehmer konnten sich auch hier bestens behaupten. Dabei zeigten die Mädchen, dass Mathe schon lange nicht mehr eine Jungsdomäne ist. Im Jahrgang 5 wurden ausgezeichnet Ann-Kathrin Wientke gefolgt von Nora Hagedorn und Ella Dieckmeyer. Im Jahrgang 6 setzte sich Lea Sophie Drews gegen Tristan Westerwiede und Laura Herzog durch. Bei den Siebtklässlern auf Platz 1 Timo Wiemann, Platz 2 Gjyljeta Malisheva und Platz 3 Amelie Hotfilter. Und im Jahrgang 8 belegten die Platz 1 bis 3 Frederik Schulz, Stefanie Vormund und Malina Dieckmeyer.