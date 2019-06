Bad Iburg. Am kommenden Mittwoch, 26. Juni eröffnet um 19 Uhr eine Sonderausstellung „Vom Draht zum Seil“ den Reigen eines bunten Programms auf Averbecks Hof und macht mit einer Vielzahl originaler Exponate die mehr als 150-jährige Geschichte Iburger Seil- und Drahtindustrie sichtbar und erlebbar. Die Ausstellung ist bis zum 24. Juli jeweils mittwochs und sonntags von 15 Uhr bis 17 Uhr zu sehen.

„Und wieder ist was los auf Averbecks Hof“, verlauten die Veranstalter, der Heimatverein Glane und der Verein für Orts- und Heimatkunde Bad Iburg. Das Kultur- und Begegnungszentrum hat sich zum Sommerbeginn der Geschichte der Iburger Seilindustrie verschrieben und wird sie in einer Ausstellung, einem Vortrag in Wort und Bild sowie mit einem Familiensonntag präsentieren.



Ein gutes Stück Iburger Industriegeschichte aus weit über 150 Jahren wird damit lebendig. Der eigens eingerichtete Arbeitskreis mit Vertretern der beiden Vereine und der Unternehmen der Seilindustrie traf sich zur letzten Vorbereitung und Abstimmung. Geboren wurde die Idee anlässlich eines gemeinsamen Besuchs beider Vereine im Unternehmen Vornbäumen, wie Agnes Wiemann, Vorsitzende des Heimatverein Glane, erläutert.

Zu bestaunen sind in der Ausstellung unter anderem historische Fotos, Zeitungsberichte, Postkarten ebenso wie Festschriften oder auch Todesanzeigen aus längst vergangenen Dekaden. Eine Replik des Iburger Handwerkerbrunnens mit der Darstellung eines Seilers an der Seilschlag-Maschine ist ebenso zu sehen. Beeindruckende Ausstellungsstücke sind zudem diverse Stahlseile in verschiedener Stärke, wovon das stärkste eine Zugkraft bis zu 50 Tonnen aushält.













Die Ausstellungseröffnung wird thematisch begleitet von ebenso informativen wie hochinteressanten Vorträgen. Eine Einführung wird Carsten Stefanowski, Geschäftsführender Gesellschafter der Vornbäumen Stahlseile GmbH & Co. KG mit einem Kurzvortrag „Vom Draht zum Seil“ geben. Horst Grebing wird in Wort und Bild mittels Beamer die Historie der "Iburger Seilindustrie - von den Anfängen bis zur Gegenwart" erläutern und darstellen. Am Beispiel der Iburger Seil-Industrie GmbH, Georgsmarienhütte, vormals Heinrich Kassenbrock Iburg, dem Drahtseilwerk Wilhelm Tepe GmbH, Iburg, dem Drahtseilwerk J. & W. Vornbäumen GmbH, Iburg sowie dem Drahtseilwerk Johann F. Hölscher, Iburg Ostenfelde, zeigt der Referent die wechselvolle unternehmerische, gesellschaftspolitische und familiäre Vita von vier Iburger Familienbetrieben aus anderthalb Jahrhunderten bis heute auf.

Eine wenig bekannte Begebenheit gab Grebing im Vorgespräch schon mal preis: Der ehemalige Reichskanzler der Weimarer Republik und spätere Vizekanzler unter Hitler, Franz von Papen, sowie der Chef der Heeresleitung von Seeckt waren schon hier bei der Drahtseilindustrie zu Gast.

Der Familiennachmittag "Rund um die Seilerei" hält am Sonntag, den 30. Juni ab 15 Uhr einen bunten Rahmen vor, der auch die Jüngsten mit einem Kinderprogramm und Interaktionen einbezieht. So können die Kinder mit der Familie Hälker aus Glandorf an historischen Geräten Hanfseile als Hüpfseile und Kordeln aus verschiedenen Garnen drehen. Altersgerechte Fragebögen als Quiz mit kleinen Preisen oder Malen für die Kleinsten sowie Sprichwörter rund am das Seil kennenlernen stehen auf dem Programm für die ganze Familie.