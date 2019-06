Bad Iburg. Ein ungewöhnlicher Hilfstransport nahm jetzt den Weg von Bad Iburg nach Rumänien: Auf dem Lkw befand sich neben vielen Kisten, Säcken und Kartons der Rumänienhilfe Bad Iburg auch eine gebrauchte Strohballenpresse.

In Ciacova wartet Pfarrer und Caritasdirektor Georg Kobor schon sehnsüchtig auf das landwirtschaftliche Gerät. Denn die Caritas vor Ort beheizt im Winter zwei Altenheime, ein Waisenhaus und das Caritas-Gebäude selbst mit Stroh. Und die Zahl der Helfer, die bei der Strohernte anpacken, sinkt stetig: „Die jungen Leute ziehen weg, und nur die Alten bleiben zurück“, berichtet Renate Schulz von der Rumänienhilfe. Umso dankbarer ist Pfarrer Kobor, der selbst im kommenden Jahr schon seinen 80. Geburtstag feiert, über die Arbeitserleichterung durch die Strohballenpresse.

Eine auswärtige Stiftung ermöglichte die 9000 Euro teure Anschaffung. Für die Rumänienhilfe war es bereits der vierte Transport in diesem Jahr und der zweite, der vom neuen Standort am Alten Gasthaus Fischer-Eymann ausging. Möglich wurde der Transport durch die Verbindung mit einem Schulprojekt der Willy-Brand-Schule in Oberhausen: Im August fahren 26 Schüler im Rahmen des Projektes nach Rumänien, um in einer dortigen Schule Computer aufzubauen.

Trikots und Fußbälle unterwegs

Die Geräte selbst nahmen schon jetzt den weiten Weg - auf dem Lkw, der dafür bezuschusst wurde. „Ohne diesen Zuschuss hätten wir uns diesen Transport nicht leisten können“, betont Renate Schulz. Denn die Rumänienhilfe Bad Iburg ist nicht nur für die Hilfsgüter, sondern ebenso bei den nicht unerheblichen Transportkosten gänzlich auf Spenden und Unterstützung angewiesen. Sie ermöglichen immer wieder die Hilfe für Menschen, die in oft bitterster Armut leben.

Für sie gingen mit dem jüngsten Lkw neben Bekleidung, Geschirr, Spielwaren und mehr auch schon die Gastgeschenke der Schüler auf die lange Reise: Der BSV Holzhausen spendete auf Vermittlung von Helmut Buschmeyer dafür Fußballtrikots und Fußbälle für die jungen Kicker in Rumänien. Ebenfalls auf dem Lkw: Eine große Lieferung von Krankenhausbekleidung – und mehrere Hundert Pakete Kartoffelbrei. Die letzte Kartoffelernte sei so schlecht gewesen, dass die gekochten Kartoffeln von innen schwarz seien, erfuhr Renate Schulz von Pfarrer Kobor.

Die Rumänienhilfe ist unterdessen erneut auf der Suche. Dringendster Wunsch für den nächsten Transport ist ein Frontlader, mit dem die von der Strohballenpresse ausgeworfenen Ballen aufgeladen werden können. Ihn zu finden, wird nicht einfach, befürchtet Renate Schulz. Aber die breite Hilfsbereitschaft in der Region und darüber hinaus habe schon so manches Mal das scheinbar Unmögliche möglich gemacht.