Bad Iburg. Kristof Magnusson, Schriftsteller und Autor, war am Donnerstag Abend im Gymnasium Bad Iburg zu Gast. Das Schulprojekt "Literatur live" des Gymnasiums findet bereits zum dritten Mal statt. Die Schüler begleiteten Magnusson als Moderatoren durch den Abend.

Die zehnten bis zwölften Klassen des Gymnasiums Bad Iburg waren bereit für die Autorenlesung mit Kristof Magnusson. Die Videokameras standen in der Aula auf den Stativen in Position. Die Stühle für die mehr als 80 Gäste waren aufgestellt und die kleine Bühne wurde mit einem Tisch sowie Mikrofonen ausgestattet. Im Hintergrund spielte eine Schülerin klassische Musik auf dem Piano. Kleine LED-Kerzen brannten auf den Holzkästen neben den Stuhlreihen. Sie gaben der kleinen Aula der Schule eine gemütliche Atmosphäre.

Ylva Brinker, Marie Frahlmann und Juliane Polch begleiteten Magnusson auf die Bühne. Die Schülerinnen des Literaturlabors des Gymnasiums moderierten den Abend. "Die Schüler sollten lernen, selbstständig eine Veranstaltung zu planen", erklärte Hauke Hückstädt, Leiter des Literaturhauses Frankfurt am Main und Mitveranstalter der Lesung. "Wir arbeiten seit ein paar Jahren mit dem Gymnasium Bad Iburg zusammen und bringen den Schülern die Literatur in Projekten näher." Es gab einen Workshop, in dem die Schüler lernten, was die "einfache Sprache" in der Literatur bedeutet.

Auch das griff der Autor Kristof Magnusson in seiner Lesung "Meisterschaft der Vielseitigkeit und Literatur in einfacher Sprache" auf. "Es war toll, dass wir viel Mitspracherecht hatten und uns sogar aussuchen durften, welches Buch vorgelesen wird", sagte Sonja Baran, Schülerin der zehnten Klasse. "Wir haben einen Einblick bekommen, wie ein Buch entsteht und selbst recherchiert", so die Schülerin. Es habe mehrere Teams gegeben, wie beispielsweise das Moderatoren-Team, welches separat mehr über Rhetorik gelernt habe.



"Meister der Vielseitigkeit"

Der Schriftsteller aus Berlin mit isländischen Wurzeln stellte sich zunächst bei den Gästen vor. Von den Schülern wurde er der "Meister der Vielseitigkeit" genannt. "Was steckt hinter deinem Buch 'Das war ich nicht'", fragte eine der drei Moderatorinnen. Das Buch habe der Autor bereits 2007 angefangen zu schreiben. Es gehe um drei Hauptcharaktere, einen Bänker, eine literarischen Schreiberin und einem Bestsellerautor, die sich durch Zufall kennenlernen und sich in einem Netz einer Abhängigkeit voneinander verfangen. In der Lesung stellte Magnusson jeden der drei Charaktere aus den jeweiligen Ich-Perspektiven kurz vor. "Ein Buch ist nie fertig, solange man darüber spricht oder daraus vorliest", sagte Magnusson nach der ersten Lesung. "Auch jetzt fallen mir immer noch neue Ideen ein, wie es weiter gehen könnte."

"Gibt es in dem Buch Parallelen zu deinem eigenen Leben?", fragte eine Schülerin aus dem Moderatoren-Team. Er könne nie etwas schreiben, was nichts mit ihm persönlich zu tun habe, antwortete Magnusson. "Aber Bücher hangeln sich nicht nur am eigenen Leben entlang. Man lässt sich von den Figuren auch überraschen und seine Figuren sollte man ebenfalls selbst überraschen können. Das geht nur, wenn man was dazu lernt." So sei der Autor für ein anderes seiner Bücher bei einem Notarzt mitgefahren oder habe mit Informatikern über das Hacken von Passwörtern gesprochen. "Manche Sachen kann man nicht erfinden, die müssen echt sein."

"Einfache Sprache ist für mich Inklusion"

Neben der Lesung des Buches "Das war ich nicht" erklärte der Schreiber der Komödie "Männerhort", was hinter der "einfachen Sprache" steckt. Zusammen mit dem Literaturhaus Frankfurt schrieb Magnusson Bücher in der einfachen Sprache. "Die Idee ist die Inklusion. Diese Bücher sind für Menschen geschrieben, die nicht so gut deutsch oder schwer sprechen können, wie es beispielsweise nach einem Schlaganfall möglich wäre", sagte der Autor. Viele Menschen würden die Schriftsprache nicht verstehen. "Wie gelingt es uns, dass sie am kulturellen Leben Teil nehmen können?" Museen seien angefangen die Texte an den Kunstwerken in einfacher Sprache darzustellen. Dann wurden Bücher, wie Romeo und Julia oder die Bibel übersetzt worden. Bereits seit zehn Jahren setze sich der Autor mit der einfachen Sprache auseinander. "Es ist eine Form von Inklusionshilfe. Ich finde es gut, dass Rollstuhlfahrer eine Rampe bekommen, so finde ich es auch gut, Literatur in einfacher Sprache anzubieten."

"Ist es eine Herausforderung in einfacher Sprache zu schreiben?", fragten die Moderatoren. "Es gibt sogar große Probleme", antwortete Magnusson. Es sei eine große Umstellung und er müsse mehr darüber nachdenken, welche Art von Geschichten erzählt werden sollen. "Wenn die Geschichten mit Zeitsprüngen verknüpft sind oder es inhaltlich um Erinnerungen geht, bleibt in einfacher Sprache nicht viel übrig von dem Text", sagte Magnusson. Es müssen demnach sofort erkennbare Konflikte sein, die für den Leser einfacher zu erkennen seien. Deswegen habe sich der Autor für einen Krimi entschieden, der von dem Mord an der Frankfurter Prostituierten Rosemarie Nitribitt in den 1950er Jahren handelt. "Es ist eine einfache Geschichte, die von Mord und Sex handelt. Die Zusammenhänge sind leicht zu verstehen." Alle Texte, so der Schriftsteller, seien aber nicht in einfacher Sprache übersetzbar. "Vor allem Texte mit Ironie sind schwierig zu übersetzen." Auf die Frage, ob er bereits geschriebene Bücher von sich in einfache Sprache übersetzen würde, antwortete Magnusson: "Wenn es jemand versuchen will die Herausforderung anzunehmen, freue ich mich. Und ich wünsche demjenigen viel Spaß." Das Publikum lachte und applaudierte.