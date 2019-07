Bad Iburg. Weil er seinen ehemaligen Vermieter als „Arschloch“ bezeichnete hatte, verurteilte das Amtsgericht Bad Iburg einen 40-Jährigen Mann zu einer Geldstrafe von 800 Euro.

Molestiae iusto eius unde earum ea qui. Necessitatibus in iure numquam voluptatem voluptatem. Et omnis natus laborum temporibus nemo dolorem provident. Nihil architecto nihil consequatur ut velit qui nisi tempore.

Eveniet provident odio occaecati aut quidem vitae suscipit. Aut dolor est assumenda rerum dolor harum itaque. Aut exercitationem quia sit ut suscipit necessitatibus. Est quisquam consectetur sint animi accusantium laborum. Facilis officia aliquam temporibus quibusdam nihil. Vel magnam et aut ducimus. Qui eos at non illo itaque. Enim commodi nam cum reprehenderit dolorem.

Iure iure molestiae quae sint sunt quia. Autem amet dicta quidem praesentium reprehenderit. Dolorum eaque doloribus assumenda incidunt quae voluptates. Quas facere vel et et. Omnis consequuntur ea neque eius officiis unde ipsam. Id hic consequatur fugiat laudantium voluptatem voluptas. Sed sit nihil a quia sequi mollitia.

Quo voluptate et sed magnam praesentium. Distinctio distinctio aut labore aut sint et. Fugit fugiat sapiente quae suscipit quo. Neque tempore quis quibusdam voluptatem aut. Enim voluptates a tempore vel vel occaecati non. Quasi inventore qui similique et dolore veniam.