Bad Iburg. Ein kleines Paradies konnte eine Gruppe der KiTa St. Hildegard im Iburger Stadtteil Ostenfelde jetzt entdecken. Der Diplom-Biologe Ulrich Langnickel hatte sie in seine Gärten ins malerische Wiesental in der Lieth an der Vossegge eingeladen.

Staunend stehen die zwölf Kinder unter dem großen Walnussbaum. „Den hab ich selbst aus so einer kleinen Nuss gezogen,“ erklärt ihnen Langnickel und hält eine noch grüne Walnuss hoch. Der Biologe, der erst im Frühjahr aus Hannover wieder nach Bad Iburg gezogen ist, ist hier aufgewachsen und hat gemeinsam mit seinem Vater aus den früheren Siedlergärten, die schon im Mittelalter bewirtschaftet wurden, ein vielfältiges Biotop gemacht, das einen Gemüsegarten ebenso enthält wie mannshohe Johannisbeersträucher, Obstbäume und ein Gewächshaus. Sogar Wein hat Langnickel auf die Wiese am Hang gepflanzt.





Teilweise geht es nur im Gänsemarsch durch den zugewachsenen Garten, ein Labyrinth wie in einem Märchenwald. Aber auch die Brennnesseln stehen nah am Weg. „Wozu gibt es eigentlich Brennnesseln?“, das möchte ein Mädchen gerne wissen, das in Berührung mit den stechenden Blättern gekommen ist. Langnickel erzählt von der Nutzung als Tee oder Salat, aber auch davon, wie wichtig die Pflanze für Schmetterlinge wie den Admiral sind, dessen Raupen dort Brutplätze finden.

Friedrich hat schwarz-rote Käfer entdeckt. „Feuerwanzen! Du kannst gut beobachten“, lobt Langnickel ihn. Auch ein Regenwurm findet das Interesse der Kinder und wird von Hand zu Hand gegeben, bevor der Biologe ihn vorsichtig wieder auf die Erde setzt.

Überhaupt können die Kinder schon einiges an Erfahrung in puncto Garten und Natur vorweisen. Im Kindergarten ziehen sie Kartoffeln und Johannisbeeren, ließen im Frühjahr auf der Fensterbank Tulpen aus den Zwiebeln austreiben. „Draußen zu sein, das ist für sie am schönsten“, berichtet die Erzieherin Kerstin Wulfert, die gemeinsam mit Daniela Hehmann und Christa Siebe die „Regenbogenkinder“, das sind diejenigen, die nach den Ferien eingeschult werden, begleitet.

Die Frühstückspause wird im Schatten unter einem üppig wuchernden Strauch mit großen weißen Blüten gemacht, in dem es von Hummeln summt. „Eine Kiwi,“ erklärt Langnickel. Im Bollerwagen haben die Erzieherinnen Decken fürs Picknick mitgebracht, und auch Harken für die Abschlussaktion des Ausflugs: Heu wenden auf der großen Wiese.

Langnickel freut sich über das Interesse und die Fragen der Kinder. Er hofft, dass er ihnen bewusst gemacht hat, wie wertvoll ein Lebensraum wie dieser Naturgarten für Tiere und Pflanzen ist, Heimat für Waldkauz und Blindschleiche, Insekten und Wildkräuter. Zurzeit entwickelt er für die knapp 5000 Quadratmeter ein Konzept für eine Nutzung als Umwelt- und Lernstandort. „In Dissen gibt es die Noller Schlucht, in Osnabrück den Museumsgarten am Schölerberg. Iburg ist noch ein weißer Fleck,“ so sagt er. Er hat vor, Fördergelder zu beantragen, und hofft, dass auch die Stadt seine Idee unterstützen wird. Ein Teil der Fläche gehört ihm, ein Teil ist gepachtet, wobei es sich größtenteils um Kircheneigentum handelt. „Und der Kirche geht es ja auch um die Bewahrung der Schöpfung“, so Langnickel. „Die größte Gefahr ist die Ausweisung als Baugebiet“, das ist seine Befürchtung, denn das neue Baugebiet „Südlich der Vossegge“ kommt seinem Garten-Idyll bedrohlich nah. Das Feuchtbiotop, das er am Eingang des Tales vor Jahrzehnten angelegt hat, ist zu seinem Bedauern bereits verfüllt worden.