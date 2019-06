Bad Iburg . Der Autor Kristof Magnusson liest am Donnerstag, 20. Juni, im Gymnasium Bad Iburg zum Thema „Vielseitigkeit und Literatur in Einfacher Sprache.“ Das Besondere: Die Mitglieder des Literaturlabors der Schule führen im Rahmen der Reihe das Gespräch mit dem Autor, Übersetzer und Kulturjournalisten und moderieren den Abend.

Für Magnusson ist es der erste Besuch in Bad Iburg: „Ich war schon öfter in Osnabrück, aber noch nie in Bad Iburg“, so der Autor, der versucht, Anfragen von Schulen stets nachzukommen: „Da ergreife ich jede Chance.“ Deshalb liest Magnusson nicht nur abends im Gymnasium Bad Iburg, sondern startet am nächsten Tag gemeinsam mit dem Leiter des Literaturhauses Frankfurt, Hauke Hückstädt, einen Workshop im Unterricht.

Schüler fragen anderes

„Die Art der Schüler zu fragen, ist eine andere als die von Erwachsenen in einer Abendlesung. Jede Generation hat einen anderen Blick auf die Welt – den Blick meiner Generation kenne ich gut“, so Magnusson. Zu den besonderen Fragen, die ihm Schüler ihm bereits gestellt haben, gehöre zum Beispiel die nach seinem „Lieblings Emoji“.

Das Projekt Einfache Sprache des Literaturhaus Frankfurt

Thema der Lesung in Bad Iburg sind die Vielseitigkeit und Literatur in Einfacher Sprache. Bereits 2016 startete das Literaturhaus Frankfurt ein Projekt zum Thema „Einfache Sprache als Kunstform!“ Einer der sechs Autoren, die daran teilnahmen, war Magnusson. Damals befasste er sich in seinem Text mit dem Mord an der Frankfurter Prostituierten Rosemarie Nitribitt in den 1950er Jahren. „Jetzt sind wir im zweiten Turnus“, erklärte Magnusson, der sich nun als Thema einen korrupten Politiker vorgenommen hat, der vor einem Ausschuss aussagen muss. „Da ich den Text in der Ich-Perspektive geschrieben habe, stellte sich mir die Frage: Was für eine Stimme gebe ich diesem Menschen“, berichtete der Autor. Besonders schwer fand er es, das Innenleben des Politikers – er wählte den Fall Barschel aus – in einfacher Sprache zu beschreiben: "Es ging darum Macht zu haben und ein Held zu sein." Außerdem sei es Barschel wichtig gewesen, was seine Familie von ihm dachte. Und er habe vor der Ausschusssitzung gewusst: Alles, was er bis zu diesem Punkt erreicht hatte, konnte danach vorbei sein.





Einfache und Leichte Sprache Auch wenn es ähnlich klingt: Einfache und leichte Sprache sind nicht dasselbe – auch wenn beide Begriffe oft fälschlicherweise synonym verwendet werden.

Leichte Sprache Das Ziel von Leichter Sprache im Sinne der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) ist es, Menschen mit Leseschwierigkeiten die Teilhabe an Gesellschaft und Politik zu ermöglichen. Für Leichte Sprache gibt es bestimmte Regeln, und es gilt: Möglichst nur kurze Hauptsätze, möglichst keine Nebensätze und möglichst bekannte Wörter verwenden. Schwierige Wörter müssen erklärt werden. Auch die Optik der Texte sollte schnörkellos und übersichtlich gehalten werden. Die Leichte Sprache wurde in en 1970er Jahren in den USA für und mit Menschen mit geistiger Behinderung entwickelt. Einfache Sprache Einfache Sprache ist komplexer als Leichte Sprache, aber immer noch eine sprachlich vereinfachte Version der Standardsprache. Sie hat zudem kein Regelwerk. Die Sätze können länger sein als bei der Leichten Sprache. Ansonsten gilt: Die Sätze sind kürzer als bei der Standardsprache, die Satzstrukturen einfacher. Auch wenn Nebensätze grundsätzlich erlaubt sind, gibt es weniger Kommata als bei der Standardsprache. Fremdwörter sollen vermieden werden. Texte in Einfacher Sprache sind für alle hilfreich, die zum Beispiel eine Lese- und Rechtschreibschwäche haben oder ein begrenztes Lese- und Sprachvermögen, geringe Deutschkenntnisse oder Touristen sind.

Minimalismus in der Sprache

Dem Unterschied von Einfacher und Standardsprache erklärte der ehemalige Kirchenmusiker so: „Beim vierstimmigen Choral kommt man immer durch, aber wenn alle unisono singen, fällt jeder kleine Fehler auf.“ Gerade durch die Reduzierung auf das Wesentliche, fielen bei Texten in Einfacher Sprache Fehler besonders auf.



Wo einfache Frage Magnusson hilft

Magnusson selbst hatte bereits vor dem Start des Projektes Kontakt mit Einfacher Sprache: Im Museum. „Ich liebe zwar komplizierte Sprache und Texte von Mann oder Jellinek, aber die Sprache im Museum ist oft sehr verschwobelt.“ Vor allem Bildbeschreibungen lese er gerne in Einfacher Sprache. Und der Autor betonte, bei der Einfachen Sprache ginge es darum, auf „die richtige Art die Komplexität aus einem Text heraus zu nehmen“. Als Beispiele für gelungene Texte, die sehr einfach erzählt werden nannte der deutsch-isländische Schriftsteller und Übersetzer isländische Sagen: „Die mittelalterlichen Sagen sind genial einfach, ohne einfältig zu sein.“

Beschränkung als künstlerische Herausforderung

Für den Autor ist das Schreiben in Einfacher Sprache ein künstlerisches Experiment. Er fange dabei gleich mit relativ „einfachen Texten“ an und würde nicht komplizierte Texte in „kurze Sätze“ umwandeln. „Ein Text lebt immer auch von der Spannung, wie Sprache etwas erzählt und was damit erzählt wird“, erklärte der Autor, der sich beim Schreiben in Einfacher Sprache in der Tradition von Künstlern sieht, die ihre künstlerischen Mittel bewusst einschränken. „Die Frage ist: Was bleibt, wenn man einen Teil der Ausdruckspalette wegnimmt“, so der Autor, der sich bei anderen Texten jetzt viel bewusster ist, dass er nun „alle Möglichkeiten zur Verfügung“ hat: „Ich habe da jetzt das Gefühl eines großen Reichtums.“







Teilhabe und Vorurteile

Bei Lesungen zum Thema Einfache Sprache ist dem Autor einerseits aufgefallen, dass dort viele „Leute sind, die sonst nicht in eine Lesung kommen“ zum Beispiel Eltern mit Kinder mit Downssyndrom. Das gefiel Magnusson, denn seiner Meinung nach "soll Kultur für alle da sein". In seinen Lesungen säßen jedoch auch immer Zuhörer, die Vorurteile Einfacher Sprache gegenüber hätten: „Sie sorgen sich, dass keiner mehr Goethe liest und haben Angst vor einer Infantilisierung der Sprache.“

Karten für die Lesung

Karten für die Lesung mit Magnusson gibt es für 6 Euro im Schulsekretariat des Gymnasiums Bad Iburg oder an der Abendkasse. Mehr Informationen: Auf der Website des Gymnasiums sowie der des Autors und unter Telefon 05403/73150.