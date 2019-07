Bad Iburg. Zu einer Geldstrafe von insgesamt 3600 Euro verurteilte das Amtsgericht Bad Iburg einen 29-Jährigen Bad Iburger. Der Mann war betrunken und ohne im Besitz eines Führerscheins zu sein mit seinem Auto unterwegs gewesen.

