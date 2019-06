Bad Iburg . Alle Jahre wieder ruft in Ostenfelde der Berg, nun schon im 52. Jahr. Bajuwarisches Flair wehte mit dem weit über die Landesgrenze hinaus bekannten dreitägigen Volksfest am Pfingstwochenende über den Hof Timpe.

Zum Auftakt am Freitagabend luden die Ostenfelder Bergfreunde zum Spargel-Büfett im festlich geschmückten Festzelt ein, ehe Musiker Alex Zapata seine deutschsprachigen Schlager servierte, garniert von den Bergfreunden mit hauseigenen Ostenfelder Anekdoten.



Am Samstagabend hieß das Motto dann „Auf die Bänke fertig los“ mit den „Wiesnkönigen“ aus München. Die königlich bayerische Partyband mit internationaler Erfahrung ist ein Garant für ausgelassene Wiesn-Stimmung. Zuvor hatte DJ Maik Bellstedt die Gäste bereits aus seinen musikalischen Konserven vorbereitet.

Aus dem Zapfhahn sprudelte kräftige bayrische Braukunst. Als unterhaltsame gesellige Gaudi im Festzelt erwies sich das zweite Ostenfelder Bierkrugschieben.





Höhepunkt des Bergfestes ist das traditionelle Pokaltauziehen. Am Pfingstsonntag lieferten sich drei Damen- und sechs Herrenmannschaften ebenso aufregende wie kräftezehrende Duelle. Die spannende Frage war auch in diesem Jahr: Wer wird sich den begehrten Wanderpokal und das Preisgeld sichern?

Alle Teams waren hochmotiviert. Leidenschaft, Erfolgswille, aber auch eine gehörige Portion Spaß standen augenfällig im Vordergrund. Neben der Kraft war vor allem Technik gefragt. Auf Kommando „Gut Zug“ zogen zwar alle an einem Strang oder besser an ein einem dicken Tau, jedoch logischerweise in entgegengesetzte Richtungen. Ganze zwei Stunden wurde kräftig gezerrt, ehe sich die teils wohlbeleibten, teils durchtrainierten Athleten der „Bergverein-Gentlemen“ im Finale gegen den Titelverteidiger "Wanderverein Teutoburg " als Sieger durchsetzen konnten.

Anzeige Anzeige

Bei den Damen erwiesen sich „Go-Grundschule-Go“ gegen die „Kindergarten-Mammies Ostenfelde“, die im letzten Jahr siegreich waren, als das stärkere Team. Beiden Siegerteams konnte Vorsitzender Dieter Kaumkötter neben dem obligatorischen Pokal auch 75 Euro Siegprämie überreichen.





Für die musikalische Unterstützung der Mannschaften und die Unterhaltung der zahlreichen Zuschauer sorgte wieder der Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr Glane. Natürlich durfte auch der Nachwuchs in den Wettbewerbspausen am Seil seine Muskeln spielen lassen.



Jahrelange Tradition hat auch die beliebte Kaffeetafel am Sonntagnachmittag im Festzelt, mit einer großen Auswahl an selbst gebackenen Kuchen und Torten aus der Hand fleißiger Ostenfelder Hobbybäckerinnen.

Kaumkötter zog zum Abschluss eine positive Bilanz. Alles hätte hervorragend geklappt, an beiden Tagen sei die Hütte im Festzelt voll gewesen. „Der Wettergott muss auch ein Ostenfelder Bergfreund sein, nach Regen und Sturm ließ er am Pfingstsonntag pünktlich die Sonne scheinen."